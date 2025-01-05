На египетском курорте в Красном море акула растерзала дипломата ЕС

„Я слышал, как Джанлука кричал: „Помогите!“ Помогите!“, - вспоминал его друг. Сначала Фапани подумал, что у дипломата возникли вдруг проблемы со здоровьем. Поэтому, когда ди Джоя с трудом начал возвращаться к берегу, Фапани поплыл нему навстречу.

„Я не осознавал, что на Джанлуку напала акула, еще и потому, что не видел ее. По крайней мере, пока не почувствовал, что акула укусила меня за ноги. Она укусила меня и не отпускала, хотя я до изнеможения боролся. Я пытался спасти дипломата ЕС из челюстей акулы, но она меня укусила и не отпустила“, - сообщил Фапани.