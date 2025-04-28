2025.04.28 15:30

На большей части Испании и Португалии отключилось электричество

 
BBC Russian
Ispanijoje sutriko elektros tiekimas
Ispanijoje sutriko elektros tiekimas
ФОТО: Albert Gea | Scanpix

Отключение электричества началось вскоре после полудня и, судя по всему, затронуло города по всей стране, хотя Балеарские и Канарские острова, похоже, не пострадали.

На материковой части Португалии и в Андорре также пропало электричество. По данным агентства Reuters, по всей стране не работают светофоры, метро закрыто в столице Лиссабоне и Порту, а поезда не ходят.

Испанский оператор электросетей Red Electrica подтвердил факт отключения электричества по всей стране. Компания работает над восстановлением электроснабжения и заявляет, что анализирует причины отключений.

„Все ресурсы направлены на решение этой проблемы“, — говорится в сообщении на сайте X.

Работа общественного транспорта нарушена, пассажиров эвакуировали из поездов, также не работают светофоры.

В Мадриде многие предприятия, магазины и рестораны погрузились в темноту. Во многих местах также отключился интернет.

По сообщениям местных жителей, в центре испанской столицы из-за неработающих светофоров образовались пробки.

Испанская национальная железнодорожная компания Renfe заявила, что в 12:30 по местному времени „вся национальная электросеть страны была отключена“. „Поезда остановились“ и „не отправлялись“ на всех станциях, говорится в сообщении компании.

На ежегодном теннисном турнире Madrid Open из-за отключения электричества пришлось приостановить игру. Британский теннисист Джейкоб Фернли был вынужден покинуть корт, сообщает PA media.

Испанский оператор электросетей Red Electrica сообщает, что начинает восстанавливать электроснабжение на севере и юге страны.

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