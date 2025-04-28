На большей части Испании и Португалии отключилось электричество

На материковой части Португалии и в Андорре также пропало электричество. По данным агентства Reuters, по всей стране не работают светофоры, метро закрыто в столице Лиссабоне и Порту, а поезда не ходят.

Испанский оператор электросетей Red Electrica подтвердил факт отключения электричества по всей стране. Компания работает над восстановлением электроснабжения и заявляет, что анализирует причины отключений.

„Все ресурсы направлены на решение этой проблемы“, — говорится в сообщении на сайте X.

Работа общественного транспорта нарушена, пассажиров эвакуировали из поездов, также не работают светофоры.