На большей части Испании и Португалии отключилось электричество

На материковой части Португалии и в Андорре также пропало электричество. По данным агентства Reuters, по всей стране не работают светофоры, метро закрыто в столице Лиссабоне и Порту, а поезда не ходят.
Испанский оператор электросетей Red Electrica подтвердил факт отключения электричества по всей стране. Компания работает над восстановлением электроснабжения и заявляет, что анализирует причины отключений.
„Все ресурсы направлены на решение этой проблемы“, — говорится в сообщении на сайте X.
Работа общественного транспорта нарушена, пассажиров эвакуировали из поездов, также не работают светофоры.
В Мадриде многие предприятия, магазины и рестораны погрузились в темноту. Во многих местах также отключился интернет.
По сообщениям местных жителей, в центре испанской столицы из-за неработающих светофоров образовались пробки.
Испанская национальная железнодорожная компания Renfe заявила, что в 12:30 по местному времени „вся национальная электросеть страны была отключена“. „Поезда остановились“ и „не отправлялись“ на всех станциях, говорится в сообщении компании.
На ежегодном теннисном турнире Madrid Open из-за отключения электричества пришлось приостановить игру. Британский теннисист Джейкоб Фернли был вынужден покинуть корт, сообщает PA media.
Испанский оператор электросетей Red Electrica сообщает, что начинает восстанавливать электроснабжение на севере и юге страны.