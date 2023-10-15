На белорусско-польской границе мигранты атаковали пограничников камням: одного из офицеров ранили

 
Zerkalo.io
Migrantų krizė
Migrantų krizė
ФОТО: Reuters / Scanpix

На одном из участков белорусско-польской границы мигранты пытались попасть в Польшу. Иностранцы бросали в польских пограничников ветки и камни — один из офицеров получил травму ноги. Об этом сообщает Пограничная охрана Польши.

В субботу, 14 октября, со стороны Беларуси в Польшу пытались попасть 59 человек. Среди них были граждане Ирана, Сирии и Сомали.

«Группа иностранцев забросала польский патруль ветками и камнями. Во время нападения офицер пограничной службы получил травму ноги», — сообщает пресс-служба Пограничной охраны Польши.

Всего в этот день в страны ЕС с белорусской территории пытались проникнуть 123 мигранта. По данным издания, в 2023 году было пресечено 35 718 попыток незаконного проникновения в ЕС с белорусской территории (в Польшу — 22 308, Латвию — 11 354, Литву — 2056), с начала октября — 2494.

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