На белорусско-польской границе мигранты атаковали пограничников камням: одного из офицеров ранили

В субботу, 14 октября, со стороны Беларуси в Польшу пытались попасть 59 человек. Среди них были граждане Ирана, Сирии и Сомали.

Всего в этот день в страны ЕС с белорусской территории пытались проникнуть 123 мигранта. По данным издания, в 2023 году было пресечено 35 718 попыток незаконного проникновения в ЕС с белорусской территории (в Польшу — 22 308, Латвию — 11 354, Литву — 2056), с начала октября — 2494.