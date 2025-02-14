Мюнхенская конференция: Трамп обещал переговоры с участием России, Украина это отрицает

На этой неделе Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, а позже созвонился с Зеленским. Он также анонсировал мирные переговоры в Саудовской Аравии, в которых могут принять участие представители России, Украины и США.

Отвечая на вопрос, приедет ли Путин на саммит в Саудовской Аравии, президент США сказал: „В конечном итоге — да. Пока — нет, еще немного рано. У них будет встреча в Мюнхене завтра. Там будет представлена Россия, с нашими людьми. Украину, кстати, тоже пригласили. Не знаю точно, кто будет от какой страны. Но люди высокого уровня от России, от Украины и от Соединенных Штатов“.