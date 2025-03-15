„Мы убьем твоего сына“. Что рассказывают алавиты, нашедшие убежище на российской авиабазе в Сирии

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, с 6 марта в Латакии и соседних провинциях Тартус, Хама и Хомс были убиты более 1400 мирных жителей, большинство из которых — алавиты.

Мы встретили Далаал среди тысяч людей, которые укрылись на российской военной базе в Латакии, на западе страны.

„Все знали, что у него диабет и анемия и что он изо всех сил старался делать все, чтобы выжить“, — говорит женщина.

Она принадлежит к общине алавитов — этноконфессиональному меньшинству в Сирии, ставшее целью во время недавней вспышки межконфессионального насилия в стране.

Тогда Далаал видела своего сына в последний раз. Она говорит, что его застрелили вооруженные люди, которые похитили его.

Расправы над алавитами начались после того, как 6 марта в городе Джабла 13 сотрудников сил безопасности были убиты в результате засады, устроенной лояльными Асаду боевиками. В ответ власти направили в регион подкрепление, к которому присоединились вооруженные группы и отдельные лица, поддерживающие правительство.

На прошлой неделе силы безопасности Сирии из опасений мятежа начали операцию в регионе в ответ на действия боевиков, лояльных свернутому президенту страны Башару Асаду. Как известно, Асад принадлежит общине алавитов, и его режим опирался на это этноконфессиональное меньшинство в Сирии.

Далаал одна из немногих, кто готов с нами говорить о пережитой неделе настоящего ужаса.

В среду 12 марта представитель организации сказал журналистам, что ООН удалось подтвердить убийство 111 мирных жителей, однако реальное число жертв, скорее всего, значительно выше.

В течение следующих четырех дней после инцидента в городе Джебла были убиты целые семьи, включая женщин и детей, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Вооруженные люди, лояльные суннитскому правительству, были после этого обвинены в убийствах мирных жителей в районах, где проживают в основном алавиты. Судя по всему, убийства были совершены из соображений мести.

Однако одновременно с приходом подкрепления в регионе начались расправы над местными жителями.

Источник в силах безопасности Сирии сказал Би-би-си, что лояльные Асаду организаторы засады в городе Джабла не были убиты. По его словам, им удалось скрыться в горах, пока власти перебрасывали из других регионов подкрепление.

Но во время поездки по региону, в которой нас сопровождали бойцы от министерства обороны Сирии, мы видели собственными глазами десятки тел, все еще разбросанных среди кустов, и в массовых захоронениях.

На самой автостраде, имеющей международное значение, уже наведен порядок и нет следов атак со стороны тех, кого здесь теперь называют „остатками прежнего режима“, — атак, за которыми последовали нападения на алавитов.

Однако очень сложно поверить в то, что кто-то из находившихся в этом автомобиле мог выжить.

Мы не знаем, сколько людей, ехавших в ней, погибли и кем они были.

Короткая поездка по соседним деревням показала, что большинство этих населенных пунктов пока остаются практически безлюдными, покинутыми.

„Первые два дня был хаос. Вся территория была охвачена хаосом. Но, слава Всевышнему, мы смогли вернуть контроль. Люди начали возвращаться в свои дома и сейчас многие просят, чтобы и остальным разрешили вернуться“, — отвечает Махмуд Хаик.

„Но во время первого нападения им удалось взять под контроль значительную часть города [Банияс]?“ — спрашиваю я.

„Все, кто был на этом мосту, все, кто был причастен к тому, что произошло, — они из этих общин. Но сейчас они все покинули регион“, — говорит он.

„Все они из этих деревень“, — говорит Махмуд Хаик, военный, лояльный нынешнему руководству Сирии и проходящий службу в городе Банияс, который расположен между провинциями Латакия и Тартус.

Опасаясь межконфессиональных расправ, жители ушли в горы, где они были вынуждены почти целую неделю ночевать под открытым небом.

В одной из деревень близ города Банияс мы встретили группу мужчин, которые, соблюдая большую осторожность, вернулись, чтобы проверить, в целости и сохранности ли их дома и магазины.

Алавит Вафик Исмаил говорит нам, что был в городе, когда произошло нападение на сотрудников служб безопасности, но он не хочет вдаваться в подробности.

„Честно говоря, я ничего не могу объяснить. Я не имею к этому никакого отношения, вообще никакого. Клянусь… я с этим не был связан и никогда не буду“, — говорит Вафик Исмаил.