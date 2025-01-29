Мы обречены? Часы Судного дня еще никогда не были так близки к апокалипсису

В течение последних двух лет часы показывали 90 секунд до полуночи, и „когда вы находитесь на грани, единственное, чего вам не хочется делать — это шаг вперед“, — сказал Дэниел Хольц, председатель Совета по науке и безопасности (SASB).
Он заявил, что последний шаг стал „предупреждением всем мировым лидерам“. „Поскольку мир уже настолько близок к пропасти, любое изменение даже на секунду следует воспринимать как признак крайней опасности и недвусмысленное предупреждение, что каждая секунда промедления в изменении курса увеличивает вероятность глобальной катастрофы“, - говорит Хольц.
SASB предупредила, что продолжающаяся война на Украине „может в любой момент стать ядерной из-за необдуманного решения, случайности или просчета. Конфликт на Ближнем Востоке грозит выйти из-под контроля и без предупреждения перерасти в более масштабную войну“, — добавили эксперты, также отметив, что „долгосрочный прогноз относительно попыток мира справиться с изменением климата остается неутешительным, поскольку большинство правительств не принимают финансовых и политических инициатив, необходимых для остановки глобального потепления“.
Также ученые предупреждают о том, что в мире стремительно развиваются разрушительные технологии, которые делают мир более опасным: „Системы, использующие искусственный интеллект в военных целях, уже применялись в Украине и на Ближнем Востоке, и несколько стран собираются внедрить искусственный интеллект в свои вооруженные силы“.
Организация подчеркивает, что все эти опасности значительно усугубляются распространением дезинформации и теорий заговора, которые разрушают экосистему коммуникаций и все больше размывают грань между правдой и ложью.
По словам экспертов, США, Китай и Россия „несут главную ответственность за то, чтобы отвести мир от края пропасти“.
Насколько все плохо в 2025 году? Очень плохо. Стрелки часов передвигались 25 раз с момента их создания, и человечество никогда не было так близки к своей гибели.
Первоначально Часы Судного дня показывали без семи минут полночь, в 2024 году - 90 секунд до полуночи, и теперь на еще одну секунду меньше.