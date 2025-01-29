Мы обречены? Часы Судного дня еще никогда не были так близки к апокалипсису

SASB предупредила, что продолжающаяся война на Украине „может в любой момент стать ядерной из-за необдуманного решения, случайности или просчета. Конфликт на Ближнем Востоке грозит выйти из-под контроля и без предупреждения перерасти в более масштабную войну“, — добавили эксперты, также отметив, что „долгосрочный прогноз относительно попыток мира справиться с изменением климата остается неутешительным, поскольку большинство правительств не принимают финансовых и политических инициатив, необходимых для остановки глобального потепления“.

Он заявил, что последний шаг стал „предупреждением всем мировым лидерам“. „Поскольку мир уже настолько близок к пропасти, любое изменение даже на секунду следует воспринимать как признак крайней опасности и недвусмысленное предупреждение, что каждая секунда промедления в изменении курса увеличивает вероятность глобальной катастрофы“, - говорит Хольц.

В течение последних двух лет часы показывали 90 секунд до полуночи, и „когда вы находитесь на грани, единственное, чего вам не хочется делать — это шаг вперед“, — сказал Дэниел Хольц, председатель Совета по науке и безопасности (SASB).

Также ученые предупреждают о том, что в мире стремительно развиваются разрушительные технологии, которые делают мир более опасным: „Системы, использующие искусственный интеллект в военных целях, уже применялись в Украине и на Ближнем Востоке, и несколько стран собираются внедрить искусственный интеллект в свои вооруженные силы“.

Что такое Часы Судного дня? „Бюллетень ученых-атомщиков“ был основан в 1945 году видными учеными, включая Роберта Оппенгеймера и Альберта Эйнштейна, увидев на примере Хиросимы и Нагасаки, какой разрушительной смертоносной силой обладает ядерное оружие. Организация разработала Часы Судного дня в 1947 году как символ надвигающейся катастрофы из-за угроз, созданных человеком. Минутная стрелка меняет положение в ответ на мировые события, а полночь означает полное уничтожение. Часы не призваны предсказывать будущее, а указывают на текущее положение дел. Каждый год в конце января Совет по науке и безопасности объявляет новое положение часов. В SASB входят выдающиеся ученые и эксперты, которые встречаются дважды в год, чтобы обсудить события, политику и тенденции.

Организация подчеркивает, что все эти опасности значительно усугубляются распространением дезинформации и теорий заговора, которые разрушают экосистему коммуникаций и все больше размывают грань между правдой и ложью.

По словам экспертов, США, Китай и Россия „несут главную ответственность за то, чтобы отвести мир от края пропасти“.