„Мы никогда не станем частью США“: Марк Карни вступил в должность премьер-министра Канады

В пятницу Карни и министры его правительства принесли присягу на английском и французском языках и тем самым вступили в должность. По словам источников Би-би-си, Карни приватно поздравил король Карл III, являющийся главой государства и в Канаде тоже.

Очередные выборы в Канаде должны состояться не позднее 20 октября, но канадская политическая система аналогична британской и премьер-министр имеет право провести их раньше.

В прошлом премьер-министры Канады свой первый зарубежный визит совершали в США, но источники корреспондентки Би-би-си Лиз Дюсетт, которая сама родилась в Канаде, говорят, что Карни вместо этого в понедельник посетит Париж и Лондон.

В январе сам Трюдо и его партия были глубоко непопулярны и отставали в опросах от оппозиционных консерваторов на десятки процентных пунктов. Однако Дональд Трамп начал свое президентство в США с торговой войны с Канадой и угроз аннексировать ее. Враждебность Трампа к Трюдо и либералам вызвала противоположную реакцию в канадском обществе, и сейчас либералы по опросам вполне способны конкурировать с Консервативной партией Поля Полиевра. В понедельник в своей речи по случаю победы на внутрипартийных выборах Карни дал понять, что он относится к угрозам Трампа серьезно.

„Мы никогда, ни в какой форме не будем частью США“, — сказал Карни в пятницу на своей первой пресс-конференции. „Мы в основе своей совершенно другая страна“, — добавил он, отметив, что „ожидает уважения“ от Америки и Трампа.

Почему от Карни ожидают, что он ближайшие дни объявит о досрочных выборах?

У Марка Карни есть все причины для того, чтобы объявить досрочные выборы как можно раньше.

Либеральная партия не имеет большинства в Палате общин канадского парламента. Сам Карни вообще не является депутатом Палаты общин, поэтому должен делегировать все выступления там другим членам своего кабинета.