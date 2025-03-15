„Мы никогда не станем частью США“: Марк Карни вступил в должность премьер-министра Канады

Очередные выборы в Канаде должны состояться не позднее 20 октября, но канадская политическая система аналогична британской и премьер-министр имеет право провести их раньше.
В пятницу Карни и министры его правительства принесли присягу на английском и французском языках и тем самым вступили в должность. По словам источников Би-би-си, Карни приватно поздравил король Карл III, являющийся главой государства и в Канаде тоже.
Карни, в прошлом руководивший центральными банками Канады и Великобритании, уверенно победил на выборах нового лидера правящей Либеральной партии.
Пост лидера партии освободился 6 января с отставкой Джастина Трюдо, возглавлявшего партию c 2013 года. Пост премьер-министра Канады Трюдо окончательно покинул в пятницу.
В январе сам Трюдо и его партия были глубоко непопулярны и отставали в опросах от оппозиционных консерваторов на десятки процентных пунктов. Однако Дональд Трамп начал свое президентство в США с торговой войны с Канадой и угроз аннексировать ее. Враждебность Трампа к Трюдо и либералам вызвала противоположную реакцию в канадском обществе, и сейчас либералы по опросам вполне способны конкурировать с Консервативной партией Поля Полиевра.
В понедельник в своей речи по случаю победы на внутрипартийных выборах Карни дал понять, что он относится к угрозам Трампа серьезно.
В прошлом премьер-министры Канады свой первый зарубежный визит совершали в США, но источники корреспондентки Би-би-си Лиз Дюсетт, которая сама родилась в Канаде, говорят, что Карни вместо этого в понедельник посетит Париж и Лондон.
„Мы никогда, ни в какой форме не будем частью США“, — сказал Карни в пятницу на своей первой пресс-конференции. „Мы в основе своей совершенно другая страна“, — добавил он, отметив, что „ожидает уважения“ от Америки и Трампа.
Почему от Карни ожидают, что он ближайшие дни объявит о досрочных выборах?
У Марка Карни есть все причины для того, чтобы объявить досрочные выборы как можно раньше.
Либеральная партия не имеет большинства в Палате общин канадского парламента. Сам Карни вообще не является депутатом Палаты общин, поэтому должен делегировать все выступления там другим членам своего кабинета.
Патриотический подъем в стране на фоне угроз и тарифов Трампа дает либералам шансы, если выборы пройдут скоро. При этом есть и риски, исходя из того, что Карни ни разу не избирался ни на одну должность, и его способности как кандидата еще предстоит проверить.
Тем не менее, в пятницу Карни уклонился от вопросов, когда будут выборы. „До ноября“, — сказал он, что было воспринято как шутка.
„В ближайшие дни будут другие новости о том, как мы будем добиваться более сильного мандата“, — сказал премьер-министр.
Карни также отказался ответить на вопрос, в каком округе он будет баллотироваться в парламент.
Лидер оппозиции Поль Полиевр в своих заявлениях о Карни старается привязать его к глубоко непопулярному Трюдо.
„87% министров Карни были министрами у Трюдо. И 100% министров Карни были во фракции Трюдо — помогали ему поднимать углеродные налоги, удваивать долг, цены на жилье и очереди у пунктов раздачи еды. Либерал — он и есть либерал“, — написал Полиевр в сети X в пятницу.
Позиция Карни по международным проблемам
Марк Карни широко известен в Великобритании не только потому, что он в прошлом возглавлял Банк Англии. Его председательство пришлось на годы ожесточенных дебатов в стране по поводу Брексита, и он тогда неоднократно высказывался о негативных последствиях выхода из Евросоюза для экономики страны.
„Брекситеры“ изображали его как типичного представителя космополитичной технократической элиты, оторванной от проблем простых людей.
Этому способствовала и биография Карни: он окончил два престижных университета – Гарвард и Оксфорд и много лет работал в банке Goldman Sachs, известном своими тесными связями с западной политической элитой (в период работы в Goldman Sachs Карни, среди прочего, консультировал российское правительство в связи с финансовым кризисом 1998 года).
Канада горячо поддерживает Украину в ее противостоянии российской агрессии; на помощь Киеву Оттава выделила почти 20 млрд канадских долларов. Но сам Карни об этом говорил мало, за что его даже критиковали. 14 февраля, уже будучи кандидатом на пост лидера партии, Карни сказал, что гордится политикой правительства Канады по этому вопросу и продолжит ее.
На первой пресс-конференции в качестве премьера Карни заявил, что Канада как страна „построена на фундаменте трех народов – коренного, британского и французского“. В этом контексте его первые визиты в Париж и Лондон могут рассматриваться как символичные.
Политики как в Оттаве, так и в Лондоне критиковали британского премьера Кира Стармера за то, что тот не выступил в защиту Канады на фоне угроз Трампа (Стармер старается сохранить конструктивные отношения с Трампом, несмотря на их идеологические различия).
Однако известно, что во время визита в Британию Карни также примет король Карл III, встречавшийся с Владимиром Зеленским на следующий день после скандала в Белом доме.
Король знаком с Карни лично и говорил о своей „глубокой нежности“ к Канаде. Он действительно не раз бывал там (именно там, как утверждала его собеседница, в 2014 году тогда еще принц Чарльз сравнил в частной беседе Владимира Путина с Гитлером; официально эти слова никогда не подтверждались).
В последние дни Карл, который по должности избегает политических заявлений, сделал несколько жестов, которые были восприняты как проявления солидарности с Канадой: посетил военный корабль в мундире с канадскими орденами и сфотографировался, сажая у Букингемского дворца канадский клен.
Формально король и раньше иногда носил канадские награды, а посадка дерева-символа Канады была официально представлена как его приветствие по случаю успеха глобальной сети лесов стран Содружества, писала Times.