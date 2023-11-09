"Мы - часть Европы". Реакции в Грузии на решение Брюсселя

Свои поздравления выразила Саломе Зурабишвили. "Я радуюсь вместе с грузинским народом и приветствую позитивную рекомендацию Европейской комиссии относительно предоставления Грузии статуса кандидата. Как президент, я продолжу выполнять свою роль проевропейского лидера, чтобы продвигать и продолжать реформы, которые все еще необходимы", - написала она в X.

"Я радуюсь вместе с грузинским народом" "Европейская комиссия опубликовала положительную оценку и рекомендовала предоставить Грузии заслуженный статус кандидата. Мы благодарны за поддержку, продолжаем путь к полноправному членству в Европейском Союзе", - сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, которого часть грузинского общества винит в том, что страна не получила статус в прошлом году.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили организовала митинг около своей резиденции, посвященный долгожданному событию. А здание правительства и Тбилисская телебашня вечером 8 ноября были подсвечены в цветах флага ЕС, чтобы подчеркнуть значимость произошедшего для страны, которая, в отличии от Украины и Молдовы, не смогла получить кандидатство в ЕС в прошлом году.

"Расширение ЕС означает поражение интересов России в Грузии. Это решение - заслуга грузинского народа. Спасибо нашим европейским партнерам, которые несмотря на множество проблем оценили волю грузинского народа и рекомендовали предоставить Грузии статус кандидата в ЕС!" - заявил член парламента и глава оппозиционной партии “Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

"Грузия - часть Европы"

Для многих граждан Грузии произошедшее - сакральное событие, которое означает, что их страну признали европейской, говорит политический аналитик Гела Васадзе. "Большая часть лидеров общественного мнения, будучи людьми прозападными, вздохнула с облегчением. Предоставление кандидатуры в ЕС - это не какой-то геополитический приз и не признание заслуг. Это сигнал о том, что мы интересны Европе и что мы - часть Европы и с нами готовы вести переговоры, чтобы мы стали частью Евросоюза", - подчеркнул он в разговоре с DW.