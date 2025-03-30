МВФ: Война в Украине сойдет на нет к концу 2025 года

Общий объем выплат Киеву по программе, поддерживаемой Международным валютным фондом (МВФ), составит 10,1 млрд долларов (9,3 млрд евро). Об этом в пятницу, 28 марта, сообщили в МВФ по итогам седьмого обзора, представленного исполнительным советом фонда.

В рамках указанной суммы Украине будут перечислены 0,4 млрд долларов (0,3 млрд евро) на поддержку бюджета.

„Война сойдет на нет в последние месяцы этого года“

При этом в фонде дали прогноз относительно дальнейшего развития ситуации с военными действиями.

„Хотя риски остаются исключительно высокими, в базовом сценарии по-прежнему предполагается, что война сойдет на нет в последние месяцы этого года“, - подчеркивается в докладе.