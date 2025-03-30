МВФ: Война в Украине сойдет на нет к концу 2025 года

Общий объем выплат Киеву по программе, поддерживаемой Международным валютным фондом (МВФ), составит 10,1 млрд долларов (9,3 млрд евро). Об этом в пятницу, 28 марта, сообщили в МВФ по итогам седьмого обзора, представленного исполнительным советом фонда.
В рамках указанной суммы Украине будут перечислены 0,4 млрд долларов (0,3 млрд евро) на поддержку бюджета.
„Война сойдет на нет в последние месяцы этого года“
При этом в фонде дали прогноз относительно дальнейшего развития ситуации с военными действиями.
„Хотя риски остаются исключительно высокими, в базовом сценарии по-прежнему предполагается, что война сойдет на нет в последние месяцы этого года“, - подчеркивается в докладе.
В то же время сохраняются неблагоприятные факторы, связанные с недавними крупномасштабными атаками на газовую инфраструктуру и закрытием важнейшей угольной шахты под Покровском, что негативно сказывается на росте экономики Украины в 2025 году, отметили аналитики.
Программа EFF рассчитана на 48 месяцев
Программа МВФ помогает проводить политику, направленную на поддержание фискальной, внешней и макрофинансовой стабильности в период исключительно высокой неопределенности.
Инициатива направлена на поддержку экономического восстановления Украины, улучшение управления и укрепление институтов с целью содействия долгосрочному росту в контексте продвижения Украины к вступлению в ЕС.
Рассчитанная на 48 месяцев программа EFF для Украины с финансированием в размере около 15,5 млрд долларов США была утверждена МВФ 31 марта 2023 года. Она направлена на поддержку экономического восстановления, улучшение управления и укрепление институтов с целью содействия долгосрочному росту в контексте восстановления и продвижения Украины ко вступлению в Евросоюз.
Как говорится на сайте правительства Украины, после начала полномасштабного российского вторжения МВФ стал третьим по величине поставщиком финансовой помощи стране - после Европейского Союза и США.