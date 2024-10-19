2024.10.19 11:38

МВФ одобрил выделение Киеву 1,1 млрд долларов финпомощи

 
Deutsche Welle
Tarptautinis valiutos fondas
Tarptautinis valiutos fondas
ФОТО: AFP / Scanpix

Очередной транш финансовой помощи МВФ будет направлен на покрытие „важных бюджетных расходов невоенного характера“, указал премьер Украины Денис Шмыгаль.

Украина получит на поддержку своего бюджета от Международного валютного фонда (МВФ) очередной транш финансовой помощи в размере 1,1 млрд долларов США. Такое решение было принято советом директоров организации в пятницу, 18 октября, по итогам пятого обзора механизма финансирования Украины в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility Arrangement, EFF) на общую сумму в 15,6 млрд долларов.

В сообщении МВФ говорится, что все критерии эффективности и ориентировочные цели, установленные в конце июня по итогам предыдущего обзора экономики Украины, были достигнуты. „В первой половине 2024 года экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось, благодаря продолжающемуся росту, умеренной инфляции и соответствующим резервам, подкрепленным значительной внешней поддержкой“, - отметили в МВФ. Тем не менее прогноз фонда на оставшуюся часть года и на 2025 год по сравнению со временем появления четвертого обзора (июнь 2024 года) ухудшился - „в основном из-за продолжающихся атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру и неопределенности в отношении войны“. „В целом, прогноз остается исключительно неопределенным“, - констатировали в МВФ.

Программа EFF для Украины

48-месячная программа EFF для Украины была утверждена МВФ 31 марта 2023 года. Она направлена на поддержку экономического восстановления, улучшение управления и укрепление институтов с целью содействия долгосрочному росту в контексте восстановления и продвижения Украины к вступлению в ЕС, отмечается в пресс-релизе организации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил МВФ „за последовательную поддержку финансовой устойчивости Украины“ и указал, что полученные средства будут направлены на покрытие „важных бюджетных расходов невоенного характера“.

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Источник
Deutsche Welle
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