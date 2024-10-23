МВД Турции: У офиса оборонной фирмы TAI под Анкарой - теракт

На объектах оборонно-промышленной компании Turkish Aerospace Industries (TAI, TUSAS) в провинции Анкары Кахраманказан было совершено террористическое нападение. Такое заявление сделал министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X в среду, 23 октября. Он добавил, что в результате теракта есть погибшие и раненые, однако не уточнил их числа.

Мировые агентства передают, что перед головным офисом компании TUSAS в Анкаре были слышны выстрелы и взрывы. К месту события были направлены многочисленные кареты скорой помощи.

Между тем немецкий телеканал ntv сообщает со ссылкой на туркецкие СМИ о взятии заложников. Подтверждения этой информации из других источников на момент публикации не было.