МВД Латвии бесплатно передаст украинской полиции 12 дронов

Ранее министр внутренних дел Рихардс Козловскис встретился в Литве с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко. Они обсудили текущую ситуацию в Украине и помощь ее населению. Также министры обсудили опыт работы органов внутренних дел Украины в условиях войны.

Чтобы продолжать оказывать необходимую поддержку Украине, МВД Латвии, Государственная полиция, Государственная пограничная служба и Государственная пожарно-спасательная служба поддерживают постоянные контакты с украинскими госучреждениями.

В ходе встречи с Клименко Козловскис подтвердил, что службы МВД Латвии бесплатно передадут Государственной полиции Украины 12 беспилотных летательных аппаратов. Доставку в Украину партии дронов, переданных Госполицией и ГПСС, организует ГПСС.