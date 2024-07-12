МВД ФРГ ответило на новость о планах убить главу Rheinmetall

В то же время в тексте ответа подчеркивается: „Федеральное правительство очень серьезно относится к угрозам, исходящим от российского режима. Наши органы безопасности очень бдительны и действуют соответствующим образом в тесном сотрудничестве с нашими международными партнерами. Мы не позволим себя запугать“.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) напомнила, что в апреле этого года немецкие спецслужбы предотвратили две диверсии в Баварии. Тогда были арестованы двое мужчин, которых обвинили в планировании диверсий, направленных на срыв поддержки Германией Украины. „Наши органы безопасности действовали очень последовательно и предотвратили возможные атаки в Германии. Мы продолжим делать все возможное, чтобы предотвратить российские угрозы в Германии“, - сказала Фезер.