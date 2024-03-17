Мужчина, убивший трех человек и забаррикадировавшийся в доме в Нью-Джерси, сдался полиции

Как сообщили полицейские, ранее в субботу он, как подозревается, застрелил трех человек в местечке Фоллс-Тауншип в соседней Пенсильвании, а затем на угнанной машине переехал в Нью-Джерси и спрятался в жилом доме в городе Трентон.

Поначалу в доме также находились его жильцы, но их благополучно эвакуировали. На появившихся в соцсетях видеокадрах видно, как жильцы дома вылезают из окна первого этажа.

Подозреваемый в тройном убийстве — 26-летний Андре Гордон, предполагается, что он убил свою 52-летнюю мачеху Карен Гордон, 13-летнюю сестру Керу Гордон и 25-летнюю Тэйлор Дэниел, мать его двух детей.

Подозреваемый был вооружен винтовкой типа AR-15, сообщили официальные лица на пресс-конференции в Фоллс-Тауншип.