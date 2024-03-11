Музей Холокоста открылся в Нидерландах и оказался в центре протестов против войны в Газе

Несколько сотен протестующих собрались на площади Ватерлоо в центре города, недалеко от музея и синагоги. Они принесли с собой палестинские флаги и транспаранты.
Некоторые из протестующих против визита Герцога сами являются евреями. Они скандировали «Не от нашего имени» и «Больше никогда!», требуя немедленного прекращения огня в Газе и обвиняя Герцога в соучастии в геноциде палестинцев – обвинение, которое и он, и остальные власти Израиля решительно отвергают.
Музей, на открытие которого приехал Герцог, документирует убийства более ста тысяч голландских евреев во время Второй мировой войны (большинство из которых были депортированы в нацистские концентрационные лагеря).
В заявлении активистов, организовавших воскресную демонстрацию, говорится, что они чтят память жертв Холокоста и не возражают против открытия музея, однако не могут оставаться в стороне, пока продолжается война в Газе.
На прошлой неделе Никарагуа подала заявление в Международный суд ООН, чтобы присоединиться к Южной Африке в ее обвинении Израиля в геноциде против палестинцев. Некоторые высказывания Герцога были процитированы Южной Африкой в ее иске. Ранее он заявлял, что не только боевики ХАМАС, но и «целая нация» несет ответственность за события 7 октября 2023 года.
Тогда боевики ХАМАС осуществили масштабное нападение на израильские поселения, жестоко убив 1200 человек и похитив еще около 250. Более 100 из них до сих пор остаются в заложниках. После этого Израиль начал военную операцию в Газе, заявив, что ее цель – стереть ХАМАС с лица земли.
Какова сейчас ситуация в Секторе Газа
В ходе операции израильские военные продвигаются с севера анклава к югу. В результате боевых действий более миллиона жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома. Еще в октябре прошлого года Израиль призвал жителей северных районов Газы эвакуироваться на юг в преддверии наземной операции израильских войск, после чего многим жителям Газы приходилось эвакуироваться еще неоднократно.
Сейчас наибольшая часть населения Газы сосредоточена в южном городе Рафах рядом с египетской границей, куда после начала израильской операции были вынуждены уехать сотни тысяч местных жителей. Весь город заставлен палатками временного размещения, в которых проживают беженцы из северных районов сектора.
В феврале Израиль анонсировал, что начнет штурм Рафаха 10 марта, если к этому времени ХАМАС не освободит всех израильских заложников. В ответ на это 26 европейских стран выпустили заявление, в котором призвали Израиль не вторгаться в Рафах. «Мы просим правительство Израиля не начинать военные действия в Рафахе, которые усугубят и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию [в Газе]», – говорилось в совместном заявлении министров иностранных дел этих стран.
О последствиях вторжения в Рафах Израиль также предупреждали в ООН. Заместитель генсекретаря организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что последствия штурма города будут «катастрофическими». По его словам, палестинцы в Газе уже подверглись «нападению, не имеющему аналогов по своей интенсивности, жестокости и масштабам».
За время боевых действий, по данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, в анклаве погибло уже более 30 тыс. человек.
Президент США Джо Байден заявил, что существуют «красные линии», которые Израиль не должен пересекать в войне в секторе Газе, и обозначил, что израильское вторжение в Рафах станет этой «красной линией». При этом он отметил, что США, которые остаются главным союзником Израиля на международной арене, «никогда не бросят Израиль».
Гуманитарная ситуация в секторе продолжает ухудшаться – жители испытывают нехватку продовольствия, питьевой воды и медикаментов. В ООН заявляли, что объем гуманитарной помощи, поступающей в Газу, в феврале сократился вдвое по сравнению с январем. Особенно затруднены поставки гуманитарной помощи в северные районы Газы.
На этой неделе в ООН заявили, что голод в Газе достиг «катастрофического уровня», и что в секторе начали фиксироваться случаи смертей от голода. В организации возложили вину за это на Израиль, который, по утверждению ООН, блокирует поставки гумпомощи в Газу, и обвинили его в намеренном лишении жителей Газы доступа к продовольствию.
«Нет никаких причин намеренно блокировать прохождение гуманитарной помощи или намеренно уничтожать мелкие рыболовные суда, теплицы и сады в секторе Газа, кроме как для того чтобы лишить людей доступа к продовольствию», – считает спецдокладчик ООН по праву на питание Майкл Фахри.