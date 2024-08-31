МУС подтвердил, что у Монголии есть обязательства перед ним. В эту страну собирается ехать Путин

Поездка в Улан-Батор должна стать первым визитом российского лидера в страну, признающую юрисдикцию МУС, с тех пор как в марте 2023 года суд выдал ордер на его арест.
Суд утверждает, что Путин несет ответственность за незаконную депортацию детей из Украины в Россию после начала полномасштабного вторжения.
В Кремле заявили, что там никаких опасений по поводу предстоящего визита нет.
„У нас прекрасные отношения с нашими партнерами из Монголии, — заявил, отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. — И, конечно, все аспекты визита президента были тщательно подготовлены“.
Пресс-секретарь МУС доктор Фади Эль-Абдалла в разговоре с Би-би-си сказал, что страны-члены суда „несут обязанность сотрудничать в соответствии с Главой IX Римского статута“.
В этом соглашении есть оговорка, что государства-члены могут быть освобождены от своих обязательств, если их исполнение вынудит их „нарушить ранее существовавшее договорное обязательство“ по отношению к другому государству или нарушить дипломатическую неприкосновенность представителей или собственности третьей страны.
Неисполнение ордеров МУС
Пресс-секретарь МУС уточнил, что случаи „отказа от сотрудничества“ со стороны подписавших договор государств будут подробно изучаться, после чего Ассамблея в составе всех стран-участниц может „принять [против нарушителей] любые меры, которые сочтет необходимыми“.
МУС не имеет собственных силовых органов. Подозреваемых арестовывают его страны-члены на своей территории, для чего необходима соответствующая воля властей этих стран.
Министерство иностранных дел Украины выразило надежду, что власти Монголии „осознают тот факт, что Владимир Путин является военным преступником“, и призвало арестовать российского лидера и передать его прокурорам в Гааге.
Би-би-си обратилась за комментарием в посольство Монголии и ждёт ответа.
Случаи неисполнения ордеров на арест были: в 2015 году тогдашний президент Судана Омар Башир беспрепятственно покинул ЮАР, несмотря на действующий ордер МУС.
В прошлом году Путин отменил запланированный визит на саммит в Южную Африку — как раз после того, как МУС выдал ордер на его арест.
Президент страны Сирил Рамафоса сказал, что решение российского лидера участвовать в саммите БРИКС дистанционно было „взаимным“.
Путин стал реже ездить за рубеж с начала полномасштабной войны, а все страны, где он был с момента выдачи ордера на арест, юрисдикцию МУС не признают. В отличие от них, Монголия завершила процесс вступления в его состав в 2002 году.
Она также имеет репутацию демократической страны (например, Freedom House относит ее к категории свободных стран; Россию, где Freedom House объявлен „нежелательной организацией“, он свободной не считает).
Вместе с тем, Монголия не имеет выхода к морю и граничит только с Россией и Китаем, что затруднило бы процесс доставки Путина в Гаагу в гипотетическом случае его ареста и выдачи.