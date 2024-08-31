МУС подтвердил, что у Монголии есть обязательства перед ним. В эту страну собирается ехать Путин

Поездка в Улан-Батор должна стать первым визитом российского лидера в страну, признающую юрисдикцию МУС, с тех пор как в марте 2023 года суд выдал ордер на его арест.

Суд утверждает, что Путин несет ответственность за незаконную депортацию детей из Украины в Россию после начала полномасштабного вторжения.

В Кремле заявили, что там никаких опасений по поводу предстоящего визита нет.

„У нас прекрасные отношения с нашими партнерами из Монголии, — заявил, отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. — И, конечно, все аспекты визита президента были тщательно подготовлены“.