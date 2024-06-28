МУС отложил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге отложил решение по запросу прокурора МУС Карима Хана о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом сообщает в пятницу, 28 июня, израильское издание The Jerusalem Post.
Причиной отсрочки является то, что Великобритания на правах „друга суда“ подала заявление о представлении замечаний о юрисдикции МУС по поводу Израиля. МУС удовлетворил эту просьбу, а также заранее предоставил другим странам право подать замечания. Коллегия МУС постановила, что решение дать такое право Великобритании „может привести к другим запросам“.
Запрос Великобритании и другие подобные запросы должны быть предоставлены до 12 июля. Замечания из Лондона будут рассмотрены членами палаты предварительного производства суда. Согласно постановлению суда, как сами замечания, так и процесс дебатов по ним могут быть обнародованы, хотя обычно процедуры выдачи ордеров на арест держатся в тайне.
Как отмечает The Jerusalem Post, после этого весь процесс выдачи ордеров на арест может „легко затянуться“ на месяцы.
Означает ли решение суда также отсрочку в выдаче ордеров на арест лидеров радикального исламистского движения ХАМАС, признанного в Германии террористической организацией, неизвестно.