Можно ли отмечать годовщину освобождения Аушвица без России

80 лет назад, 27 января 1945 года, Красная армия освободила узников Аушвица (нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау возле польского Освенцима). Официальных представителей России на мероприятия по случаю годовщины не пригласили - из-за войны в Украине.
Собственно, уже 10 лет назад российский президент Владимир Путин не приехал в Польшу почтить память жертв Холокоста. Что означает отказ приглашать Россию сегодня? Как это влияет на историческую память Германии? И возможно ли вспоминать об освобождении концлагеря Аушвиц без России? Мы задали эти вопросы историкам - немецким и российским.
Немецкий историк Уте Фреверт: У России нет монополии на победу
Немецкий историк Уте Фреверт (Ute Frevert), директор Института человеческого развития Общества Макса Планка (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung), обладательница ордена „За заслуги перед ФРГ“:
- Для немецкой культуры памяти важно, что Красная армия была советской и не была русской. Это часто путают. Среди освободителей узников Аушвица были и русские, но были и украинцы, грузины, чеченцы.
Поэтому России не принадлежит монополия на победу. В ней, в победе, есть и доля Украины, с которой Россия воюет уже три года. В этой связи отсутствие Путина на памятных мероприятиях также является возможностью повысить осведомленность общественности об исторической роли Украины во Второй мировой войне.
Российский историк Ирина Щербакова: Россия не может принимать в этом участие
Соосновательница Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества „Мемориал“ Ирина Щербакова:
- Речь идет об участии России как государства, а в этом отношении Россия все сделала для того, чтобы ее никуда не включали, в том числе, как это ни ужасно прозвучит, и на это важное мероприятие. Советские войска освобождали Аушвиц, и вся эта операция, все эти месяцы до того были сопряжены с ужасными жертвами и очень большой кровью.
Но речь сейчас идет не о самом факте освобождения, а о памяти. Это памятная дата. А если говорить о памятной дате, то мало того, что в советское время очень многие документы были не доступны, и в том числе - связанные с освобождением Аушвица, они были вообще засекречены. Из-за антисемитизма тема того, что там погибли миллионы евреев, абсолютно замалчивалась, совершенно.
И в СССР не Аушвиц считался главным немецким лагерем уничтожения. „Нашим“ символом, так сказать, был Бухенвальд, где было коммунистическое сопротивление и так далее.
Тема Аушвица у нас всячески замалчивалась, как и Холокост. В книге Гроссмана „Жизнь и судьба“ речь идет о нацистских концлагерях и о Холокосте в том числе, об уничтожении евреев. Там есть эпизод, как пребывает эшелон с евреями в концлагерь Аушвиц. Эта книга на многие годы оказалась советскому читателю вообще не доступна.
Здесь можно приводить еще массу примеров. Есть над чем работать: над собственными искажениями и умолчаниями. Очень быстро - с приходом Путина к власти - война сделалась сакральной темой: все должно быть вычищено, должна оставаться только сплошная гордость. Память о войне была чудовищным образом инструментализирована и стала носить откровенный антизападный характер. Потом началось вторжение в Украину, развязанная Путиными агрессия, и это все делает участие государственных структур совершенно невозможным. А люди, у которых родственники там погибли, а такие люди есть, и они еще в России остались, я думаю, по понятным причинам частным образом туда поехать не могут.
Ситуация может измениться, но пока я этого совершенно не вижу. Я считаю, что после распада СССР могут принимать в этом участие, конечно, и другие постсоветские страны, где были люди, которые воевали в Красной армии. И, конечно, это Украина. Это вторая по величине и численности нация, которая воевала в советской армии против Гитлера. Есть страны Балтии, в которых погибло очень много людей.
К сожалению, Беларусь в лице Лукашенко тоже, на мой взгляд, не может принимать в этом участие, потому что там ровно такая же ситуация, как в России. Участие могут принимать либо люди на индивидуальной основе, либо те страны, которые сейчас не являются диктатурами.
В Германии очень сложное отношение в этом смысле к России, потому что Германия была побеждена. С одной страны - страх, с другой - память о том, что Германия была избавлена от фашизма, в том числе и по большей части Красной армией. Правда восточная часть ее опять превратилась в диктатуру: освободили от Гитлера, но свободы не принесли. Но все-таки люди различают страну и людей. Солдаты Красной армии положили свои жизни, они не виноваты были в том, что не принесли свободы, ведомые рукой Сталина. Они с фашистской армией боролись. Я думаю, люди тут, которые об этом думают, они это помнят и различают. Сегодняшний путинский режим и инструментализация, манипуляция прошлого - это одно. Люди из Красной армии, которые погибли в борьбе с фашизмом, - другое. Не все, но я надеюсь, что все-таки большая часть думает именно так.
Немецкий историк Йорг Морре: Сейчас сложно хвалить советских солдат
Директор Музея Берлин-Карлсхорст (после начала крупномасштабного вторжения вооруженных сил России в Украину Германо-российский музей (Deutsch-Russisches Museum Berlin Karlshorst), расположенный в берлинском районе Карлсхорст, изменил свое название) Йорг Морре (Jörg Morré):
- Я полагаю, было бы лучше, если бы Россия присутствовала на таком памятном мероприятии в таком важном месте. Проблема только в том, что гражданское общество России больше не просматривается. А неприглашение представителей государства, официальной стороны, совершенно понятно на фоне актуальных событий.
И сразу возникает дилемма, которая стоит перед нами после начала войны в Украине. Если мы вспомним о заслугах Красной армии, то речь идет об армии, которая состояла из разных народов. Сегодня это 15 государств, к которым нам нужно обращаться, а не только к Российской Федерации. Долгое время разговор велся только с Москвой, и Москва, конечно, пытается монополизировать прошлое.
Нехорошо, что России не будет на памятных мероприятиях, но я имею в виду не путинскую Россию, а Россию как общество, российскую точку зрения, российский голос. Можно было бы пригласить представителей гражданского общества, как, например, мы поступаем в нашем музее, где у нас представлена российская точка зрения. Но те люди, которые соглашаются на участие, подвергают себя опасности, потому что российское государство не любит, когда голос дают гражданским лицам там, где должно было бы быть оно.
У нас была уже ситуация в 2017 году, когда российский школьник, выступая в бундестаге в Народный день скорби, отмечаемый в память о погибших в войнах и жертвах тоталитарных режимов, произнес речь. И сделал он это так, как это свойственно 17-летнему школьнику, - допустив, так сказать, „ошибки“. Это вызвало массивную волну преследования со стороны государства, потому что этот юноша выступил в немецком парламенте, а не на школьном дворе. Даже президент бундестага оказался в этой ситуации бессилен.
Почему не пригласить другую страну? Украина внесла большой вклад в освобождение советской территории и других стран от немецкой оккупации. Конечно, имело бы смысл пригласить Украину, но и она не может представлять весь Советский Союз. Возможно, она этого и не захотела бы делать.
Существует мнение, что поведение российского государства привело к тому, что почитание памяти жертв во Второй мировой войне было уничтожено - из-за действий российского руководства. Никто не хочет сегодня приглашать посла РФ, потому что этот человек разделяет политику, проводимую его государством. И он больше не может говорить от лица российского народа, русских, даже если он думает по-другому.
Если говорить о будущем, то пригласить можно было бы людей из негосударственного сектора. Мы общаемся с теми, кто находится в изгнании, кто покинул Россию. И тогда возникает снова вопрос угрозы их безопасности. И угроза вполне реальная. ФСБ преследует таких людей, издеваясь над ними или их родственниками. Поэтому мы не можем себе позволить подвергать их такой опасности. В среднесрочной перспективе у меня все же есть надежда, что российское государства ослабит свое давление.
Современная российская армия, конечно, берет начало из Красной армии. И атмосфера сейчас такая, что сложно хвалить советских солдат. В нашем музее мы стараемся концентрироваться на том, чего они действительно достигли. Ведь это Красная армия освободила Германию от национал-социалистического террора, от диктатуры национал-социализма. И совершенно очевидно, что советская армия освободила Аушвиц. Отрицать участие русских - неправильно. Но мы говорим „советская“, а не русская. И если нас неправильно понимают, то мы поправляем. В советской армии были и русские солдаты, но не только. Конечно, мы рискуем в данным момент быть неправильно понятыми. Но, возможно, мы просто должны это терпеть.