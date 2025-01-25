Можно ли отмечать годовщину освобождения Аушвица без России

Ситуация может измениться, но пока я этого совершенно не вижу. Я считаю, что после распада СССР могут принимать в этом участие, конечно, и другие постсоветские страны, где были люди, которые воевали в Красной армии. И, конечно, это Украина. Это вторая по величине и численности нация, которая воевала в советской армии против Гитлера. Есть страны Балтии, в которых погибло очень много людей.

К сожалению, Беларусь в лице Лукашенко тоже, на мой взгляд, не может принимать в этом участие, потому что там ровно такая же ситуация, как в России. Участие могут принимать либо люди на индивидуальной основе, либо те страны, которые сейчас не являются диктатурами.

В Германии очень сложное отношение в этом смысле к России, потому что Германия была побеждена. С одной страны - страх, с другой - память о том, что Германия была избавлена от фашизма, в том числе и по большей части Красной армией. Правда восточная часть ее опять превратилась в диктатуру: освободили от Гитлера, но свободы не принесли. Но все-таки люди различают страну и людей. Солдаты Красной армии положили свои жизни, они не виноваты были в том, что не принесли свободы, ведомые рукой Сталина. Они с фашистской армией боролись. Я думаю, люди тут, которые об этом думают, они это помнят и различают. Сегодняшний путинский режим и инструментализация, манипуляция прошлого - это одно. Люди из Красной армии, которые погибли в борьбе с фашизмом, - другое. Не все, но я надеюсь, что все-таки большая часть думает именно так.