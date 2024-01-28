"Мону Лизу" облили супом. Шедевр не пострадал

Уникальный портрет кисти Леонардо да Винчи в XVI веке — одно из самых известных произведений искусства в мире. Картина хранится в парижском Лувре.

В заявлении отмечается, что существующая модель обеспечения продовольствием «стигматизирует наиболее неблагополучные слои населения и не уважает наше фундаментальное право на питание».

В заявлении группы, опубликованном в соцсети X, говорится, что акция протеста — это часть усилий по интеграции «продовольствия в общую систему социального обеспечения».

На видео с камер наблюдения видно, как двое протестующих требуют права на «здоровую пищу», заявляя, что «наша сельскохозяйственная система больна».

Первое покушение Джоконда пережила в 1956 году во время выставки, проходившей в музее города Монтобан на юге Франции. Один из посетителей плеснул в картину серной кислотой, повредив нижнюю часть полотна.

В тот же год (он для Моны Лизы оказался довольно неудачным) молодой боливиец Уго Унгаза Виллегас метнул в нее камнем, и с тех пор у левого локтя Джоконды появилась едва заметная отметина. Как утверждают некоторые источники, позже Виллегас признался, что возлюбил Мону Лизу как мать, но потом вдруг заметил, что она над ним смеется, и не выдержал.

С тех пор картину было решено накрыть пуленепробиваемым стеклом.

Знал ли об этом японский турист, метнувший в картину в 1974 году пузырек с краской, и каковы были его мотивы, достоверно неизвестно — но от повреждения картину спасло именно защитное стекло. Впрочем, после этого случая «Мону Лизу» спрятали еще глубже, поместив в специально изготовленный для нее ящик из пуленепробиваемого стекла, заполненный гелием.