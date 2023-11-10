Моника Беллуччи - в центре внимания на Международном кинофестивале в Салониках

Известная итальянская актриса Моника Беллуччи стала официальным гостем 64-го Международного кинофестиваля в Салониках. Она представила на форуме два фильма - "Мария Каллас, письма и мемуары", который посвящен 100-летию со дня рождения знаменитой певицы, и легендарную "Малену" - фильм, который сделал знаменитой саму Монику Беллуччи.

"Я очень благодарна этой удивительной артистке, Марии Каллас. Я уже говорила, что меня подвигла на этот проект двойственность Марии Каллас, потому что она была дивой, у нее был божественный талант, и в то же время она была женщиной с простым сердцем", - считает Моника Беллуччи.