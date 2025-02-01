Молдова поставит 1 февраля Приднестровью 3 млн кубов газа

Молдова 1 февраля поставит непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) 3 млн кубометров природного газа, сообщил глава компании „Молдовагаз“ Вадим Чебан. Поставки должны начаться с утра. „Согласно контракту между „Молдовагазом“ и „Тираспольтрансгазом“, эти объемы газа предоставляются в долг, который должен быть погашен до 1 марта 2025 года“, - цитирует Чебана агентство Reuters.
Глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский уточнил, что этот газ не предназначен для подачи тепла в дома потребителей. „Зачем мы берем этот газ в долг? Для создания давления в газовой трубе, что необходимо для полноценного запуска топливно-энергетической системы при ожидаемой в дальнейшем подаче природного газа из Европы либо от иных посредников при российском содействии“, - передает слова Красносельского Telegram-канал „ТСВ Приднестровье“.
ЕС обещал Кишиневу помощь для преодоления кризиса
Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила 27 января, что ЕС выделит Молдове пакет экстренной помощи на сумму 30 млн евро, чтобы „поставить газ жителям Приднестровья и восстановить их доступ к электричеству и отоплению“. В пресс-релизе ЕК говорилось, что Евросоюз „готов профинансировать закупку и транспортировку природного газа в Приднестровье, чтобы помочь восстановить электро- и теплоснабжение для более 350 000 жителей региона до 10 февраля 2025 года“.
Ранее в тот же день премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что с 1 по 10 февраля правительство страны поставит непризнанному Приднестровью 3 млн кубометров газа в долг для поддержания давления в системе. По словам Речана, расходы будут покрыты за счет помощи ЕС. Красносельский согласился на поставки газа из Молдовы.
Кроме того, в Евросоюзе обязались „в ближайшие недели предоставить Молдове пакет финансовой поддержки, направленный на смягчение социальных последствий кризиса для ее граждан, одновременно закладывая основу для долгосрочной энергетической устойчивости и экономического роста“ в стране.
Газовый кризис в непризнанном Приднестровье
Жители ПМР с начала года вынуждены частично обходиться без отопления, газа и горячей воды. В непризнанной республики также остановили практически всю промышленность. До 1 января 2025 года регион получал газ из России через трубопровод, проходящий по территории Украины. После истечения в начале года соглашения о транзите газа между Москвой и Киевом „Газпром“ прекратил прокачку газа. Российская компания также утверждает, что власти Молдовы не выплатили ей долг в размере 709 млн долларов. Официальный Кишинев не признает эту цифру.
Глава непризнанной республики Красносельский 14 января прибыл с визитом Москву. Вскоре после этого он заявил, что поставки газа будут возобновлены в рамках гуманитарной помощи. Газета „Коммерсант“ со ссылкой на источники сообщила, что, согласно планам, Приднестровье будет получать газ путем закупок на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника Natural Gaz D.C., а расходы будет нести бюджет РФ.
В Кишиневе по этому поводу заявили, что „никто другой, кроме „Молдовагаза“, не может поставлять газ в Приднестровский регион“. В то же время президент Молдовы Майя Санду заявила, что власти страны не намерены препятствовать действиям администрации ПМР в Тирасполе, призванным помочь региону выйти из энергетического кризиса.