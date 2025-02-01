Молдова поставит 1 февраля Приднестровью 3 млн кубов газа

Кроме того, в Евросоюзе обязались „в ближайшие недели предоставить Молдове пакет финансовой поддержки, направленный на смягчение социальных последствий кризиса для ее граждан, одновременно закладывая основу для долгосрочной энергетической устойчивости и экономического роста“ в стране.

Жители ПМР с начала года вынуждены частично обходиться без отопления, газа и горячей воды. В непризнанной республики также остановили практически всю промышленность. До 1 января 2025 года регион получал газ из России через трубопровод, проходящий по территории Украины. После истечения в начале года соглашения о транзите газа между Москвой и Киевом „Газпром“ прекратил прокачку газа. Российская компания также утверждает, что власти Молдовы не выплатили ей долг в размере 709 млн долларов. Официальный Кишинев не признает эту цифру.