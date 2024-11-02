Молдова опасается вмешательства РФ в голосование за рубежом

Спецслужбы Молдовы попросили власти Германии оградить молдавских граждан, которые 3 ноября будут голосовать на избирательных участках в ФРГ во втором туре выборов президента Молдовы, от возможных подрывных действий России. Об этом сообщила в субботу, 2 ноября, газета Welt am Sonntag.

По данным издания, правительство в Берлине попросило Федеральное ведомство уголовной полиции Германии „внимательно“ отнестись к этой информации. Как пример возможных провокаций названы ложные сообщения о минировании, призванные помешать голосованию. В ФРГ будут работать 20 избирательных участков для граждан Молдовы.