2024.11.02 17:03

Молдова опасается вмешательства РФ в голосование за рубежом

 
Deutsche Welle
Prezidentės Maia Sandu sukviestas mitingas siekiant parodyti Moldovos paramą stojimui į ES
Prezidentės Maia Sandu sukviestas mitingas siekiant parodyti Moldovos paramą stojimui į ES
ФОТО: Aurel Obreja | AP / Scanpix

Кишинев предупредил Берлин, что РФ может готовить провокации во время второго тура выборов президента Молдовы на избирательных участках в Германии. Спецслужбы Молдовы не исключают ложные сообщения о минировании.

Спецслужбы Молдовы попросили власти Германии оградить молдавских граждан, которые 3 ноября будут голосовать на избирательных участках в ФРГ во втором туре выборов президента Молдовы, от возможных подрывных действий России. Об этом сообщила в субботу, 2 ноября, газета Welt am Sonntag.

По данным издания, правительство в Берлине попросило Федеральное ведомство уголовной полиции Германии „внимательно“ отнестись к этой информации. Как пример возможных провокаций названы ложные сообщения о минировании, призванные помешать голосованию. В ФРГ будут работать 20 избирательных участков для граждан Молдовы.

Молдавские спецслужбы также видят риск подобных действий России во Франции, Великобритании и США. В Вашингтоне ранее высказывали опасения, что Россия попробует вмешаться в новое волеизъявление молдаван.

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Источник
Deutsche Welle
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