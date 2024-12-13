Молдова объявила чрезвычайное положение из-за газа из России

В Молдове будет введено чрезвычайное положение в связи с угрозой прекращения поставок российского газа. Такое решение в ночь на пятницу, 13 декабря, принял парламент страны. В его поддержку высказались 56 депутатов из 101.

Чрезвычайное положение в Молдове будет введено с 16 декабря на 60 дней. Ожидается, что газ из России прекратит поступать в страну 1 января 2025 года.

Украина с 1 января прекратит транзит газа из РФ в ЕС

Кишинев получает российский газ транзитом через Украину, представители которой уже несколько раз говорили, что страна не собирается продлевать контракт с „Газпромом“ на транзит газа из РФ. Нынешнее соглашение истекает 31 декабря 2024 года.