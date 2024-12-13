2024.12.13 14:22

Молдова объявила чрезвычайное положение из-за газа из России

 
Deutsche Welle
Moldovos parlamentas
Moldovos parlamentas
ФОТО: Reuters / Scanpix

Больше половины депутатов молдавского парламента поддержали введение в стране чрезвычайного положения из-за ожидаемого прекращения поставок российского газа через Украину.

В Молдове будет введено чрезвычайное положение в связи с угрозой прекращения поставок российского газа. Такое решение в ночь на пятницу, 13 декабря, принял парламент страны. В его поддержку высказались 56 депутатов из 101.

Чрезвычайное положение в Молдове будет введено с 16 декабря на 60 дней. Ожидается, что газ из России прекратит поступать в страну 1 января 2025 года.

Украина с 1 января прекратит транзит газа из РФ в ЕС

Кишинев получает российский газ транзитом через Украину, представители которой уже несколько раз говорили, что страна не собирается продлевать контракт с „Газпромом на транзит газа из РФ. Нынешнее соглашение истекает 31 декабря 2024 года.

Кроме того, через Украину в ЕС также поступает российская нефть по нефтепроводу „Дружба. Контракт на ее прокачку между украинской „Укртрансафтой“ и российской „Транснефтью“ действует до 2029 года.

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