Могут ли США захватить Гренландию военным путем? Интервью с главой оборонного комитета Дании

Итак, начнем с визита вице-президента Дж. Д. Вэнса в Гренландию с женой. Изначально предполагалось, что она поедет туда одна, чтобы посетить одну из самых известных в мире гонок на собачьих упряжках. Премьер-министр Метте Фредериксен обвинила США в оказании неприемлемого давления на Гренландию. Но Дж. Д. Вэнс сказал, что хочет разделить „все это веселье“. Ожидаете ли вы еще большего политического давления от этого визита?
Я думаю, что мы можем ожидать большого давления от американцев. Они упоминают Гренландию еженедельно уже два месяца. И нет никаких сомнений, что они не оставят этот вопрос без внимания. И я не знаю, каким будет следующий шаг, но мы наверняка можем ожидать, что они продолжат поднимать вопрос о том, что они хотят владеть Гренландией. И, конечно, это не то, с чем мы можем согласиться.
Дж. Д. Вэнс сказал, что хотел бы посмотреть, что происходит с безопасностью в Гренландии. Что бы вы ему ответили? Что происходит с безопасностью в Гренландии?
Ответ — не очень много. Никаких серьезных угроз Гренландии нет. Американцы рассказывают историю о том, что Китай и Россия собираются захватить Гренландию, и это просто неправда. У Китая и России нет присутствия в Гренландии. Они ничем не владеют. У них нет консульства. Они не занимаются добычей полезных ископаемых. У них нет военного присутствия в Гренландии. Это правда, что есть корабли, проплывающие мимо Гренландии, но я думаю, вы в Литве также знаете, что то, что корабли проплывают рядом с вашим побережьем, не означает, что кто-то собирается вторгнуться или захватить вашу страну. Российские корабли все время проходят через датские воды, и это не означает, что Россия собирается вторгнуться. Так что эти угрозы воображаемые, и это то, что американцы используют как оправдание того, почему они должны взять под контроль Гренландию, но это просто неправда.
Но все же, как вы могли бы объяснить эту позицию? Мы привыкли видеть, как администрация Трампа давит на союзные страны, когда хочет что-то получить. Чего Трамп хочет от Гренландии, от Дании? И что Дания может предложить ему?
К сожалению, они хотят иметь три буквы С-Ш-А на карте Гренландии, а это то, что мы не можем им дать, потому что все остальное, что американцы могут хотеть от Гренландии, у них уже есть или они могут легко получить это, просто нормально поговорив с нами. У нас уже есть оборонное соглашение с американцами, поэтому им разрешено иметь войска в Гренландии. Так что если бы они были серьезны и действительно думали, что Гренландия вот-вот будет захвачена Китаем или Россией, они могли бы разместить там больше войск. Но они не относятся к этому серьезно, потому что в Гренландии сейчас всего 150 солдат. Поэтому вы не можете, с одной стороны, утверждать, что необходимо защищать Гренландию, а затем, когда у вас есть возможность разместить там войска, вы размещаете там только 150 солдат. Так что эти вещи не совпадают.
А также когда дело доходит до минеральных ископаемых, о которых люди много говорили, потому что есть много месторождений определенных минералов. Там есть уран, есть золото и есть другие ископаемые в Гренландии, тогда американцы могут инвестировать в Гренландию, и они могут добывать некоторые из этих минералов, если они вложат деньги. Местное правительство Гренландии, которое несет ответственность за полезные ископаемые, искало инвесторов десятилетиями. Они не нашли их, потому что, несмотря на наличие крупных месторождений, добыча минеральных компонентов обходится очень и очень дорого из-за очень сложной географии и отсутствия портов, аэропортов и дорог. Поэтому выгоднее добывать эти полезные ископаемые в других точках мира, и именно поэтому они сейчас не добываются.
Но если американцы думают, что им могут понадобиться некоторые из этих полезных ископаемых, все, что им нужно сделать, это инвестировать, и тогда они смогут это сделать. Так что все, что они могут хотеть от Гренландии, они могут получить, если просто поговорят с нами нормально. Но они не могут получить Гренландию в собственность, они не могут сделать ее частью США.
И это то, чего мы просто не можем им дать. Мы не собираемся просто так отдавать гренландцев американцам. Они граждане Дании, и мы не собираемся отдавать 57 тысяч граждан Дании, которые не хотят становиться американцами, американцам против их воли. Это исключено.
Мы знаем исторически, что Гренландия очень важна как стратегический объект. Но вы считаете, как я поняла, что сейчас речь идет больше об экономических выгодах для США?
Да, некоторые американские политики говорили о Гренландии как о не исследованной золотой жиле с богатствами, которые просто не поднимаются с земли, потому что мы глупые и не делаем этого. И, конечно, это не так. Я имею в виду, если бы было очень выгодно добывать все эти полезные ископаемые, мы бы это сделали.
Но это очень сложно и очень дорого - добывать полезные ископаемые там. Вот почему месторождения не эксплуатируются.
Но, опять же, это открыто для бизнеса. И если люди хотят инвестировать в добычу полезных ископаемых в Гренландии, то они могут просто прийти и поговорить с нами и с местным гренландским правительством. И тогда я уверен, им разрешат это сделать. Так что я не думаю, что вы должны ожидать, что это что-то, что спасет американскую экономику.
Но если они думают по стратегически, то хотят иметь запас определенных полезных ископаемых, которые доступны в других местах мира. Они могут опасаться, что Китай, возможно, закроет доступ к редкоземельным минералам, и поэтому хотят иметь доступ к ним в Гренландии. Это можно организовать так, чтобы в этой области мы могли общаться с американцами и говорить им, что они могут это сделать.
Но почему эти переговоры с американской стороной сейчас проваливаются? Я имею в виду, что вы, конечно, упомянули, что вы готовы обсуждать это дальше. Но то, что мы видим на данный момент, - это то, что идут очень жесткие дискуссии и никаких компромиссов между вами.
Да. Ну, это новое американское правительство. И как вы прекрасно знаете в вашей стране, у них другой взгляд на Европу и европейские страны, чем у других американских правительств раньше. Они не большие поклонники европейских стран и не против конфронтации с европейскими странами. И я думаю, что это как раз то, что мы видим сейчас. Это то же самое, что мы видим в Украине и в Канаде, что они очень жесткие по отношению к своим союзникам и не боятся провоцировать союзников.
Но, знаете, мы можем только продолжать апеллировать к американцам и говорить им, что мы считаем, что для всех нас лучше держаться вместе. У нас был очень, очень, очень крепкий альянс, который сохранял мир в безопасности со времен Второй мировой войны. И мы считаем, что очень важно, чтобы мы не разрушали его. Но, конечно, такие проблемы могут фактически разрушить весь западный альянс, потому что для нас, и я думаю, для всех остальных, невозможно быть союзниками со странами, которые хотят отобрать вашу территорию. К сожалению, это противоположно тому, чтобы быть союзниками. Мы союзники, которых нужно защищать от других держав, захватывающих нашу территорию, а не позволять им отобрать ее у нас.
Так что это действительно является решающим фактором здесь, что если кто-то действительно захочет отобрать у нас территорию и наших граждан против нашей и против их воли, то западный альянс распадется. Поэтому я очень надеюсь, что американцы успокоятся и поговорят с нами о том, что можно сделать в Гренландии, не аннексируя страну.
Трамп говорил, что хотел купить этот остров или получить его. Так вы считаете, США могут попытаться захватить Гренландию военным путем?
Я так не думаю, потому что это кажется невообразимым, и у Соединенных Штатов нет истории таких действий. Я думаю, что последний раз, когда американцы вторгались в другую страну, чтобы фактически захватить ее территорию, это было в конце 1800-х годов, когда у них была испано-американская война, и они оккупировали Кубу и другие регионы, и с тех пор они этого не делали, насколько мне известно. Я имею в виду, что они действительно воевали против японцев и захватили некоторые острова в Тихом океане, но на это была причина, потому что на них напали. Но кроме этого, хотя американцы и вели много войн, для них нетипично вторгаться в страны, фактически захватывать территорию и делать ее частью Соединенных Штатов. Так что кажется невообразимым, что они это сделают. И мы не думаем, что они это сделают, потому что последствия этого были бы просто очень, очень катастрофическими для всего западного альянса.
Как бы вы описали, что чувствуют жители Гренландии по поводу этой ситуации? Вероятно, вы говорили с ними, посещали их. Как они смотрят на эти угрозы со стороны США? И, конечно, администрация Трампа утверждает, что они хотят присоединиться к США.
Они злы и чувствуют неуважение, потому что они очень, очень ясно заявили, что не хотят быть американцами. У них были выборы две недели назад, и никто из 31 депутата, избранного в парламент Гренландии, не хочет присоединяться к Соединенным Штатам. Два месяца назад был проведен опрос, в котором только 6% гренландцев заявили, что хотели бы покинуть Данию, чтобы стать частью Соединенных Штатов. Поэтому они говорят насколько можно ясно, что они не хотят становиться американцами. А затем, когда они слышат, как американские политики повторяют, что, по их мнению, гренландцы хотят стать частью Соединенных Штатов, это становится очень неуважительным. Они просто игнорируют то, что говорят гренландцы. И это кажется им очень угрожающим.
Они мечтают стать независимой страной. Но сейчас они часть Дании. И борьба за их независимость — это не борьба против Дании, потому что Дания на протяжении многих, многих десятилетий говорила, что если вы хотите быть независимыми, то вы можете. Но они не запросили независимость, потому что не чувствуют, что готовы к этому. Поэтому они борются за развитие своей страны, чтобы достичь точки, когда они смогут позаботиться о себе в будущем, но они не хотят заменить Данию американцами или кем-то еще. Они чувствуют себя очень напуганными и запуганными этим. И это также причина того, что американскому вице-президенту пришлось отменить свой визит в гренландские города и вместо этого поехать только на военную базу.
Первоначально предполагалось, что миссис Вэнс поедет в гренландские города, но они продолжали стучать в двери в столице Гренландии, чтобы попытаться найти семью, которая откроет дверь и примет их, чтобы они могли сделать несколько красивых фотографий, где они сидят вместе с гренландской семьей. И все закрыли дверь и сказали: „нет, мы вам не рады“.
И поэтому вместо этого планировалась демонстрация против американцев. Так что это была бы катастрофа в плане связей с общественностью, если бы они отправились в гренландские города. Так вот, гренландцы, они действительно сыты этим по горло, как и следовало ожидать от человека, которому так угрожают.
Вы считаете, что вы делаете достаточно для защиты Гренландии? Как мы уже говорили, это очень стратегически важное место. И если речь идет об угрозах со стороны Китая, России и даже США, вы достаточно защищаете остров?
Мы хотели бы иметь больше возможностей военного наблюдения, чтобы иметь лучший обзор кораблей, которые плывут вокруг Гренландии, а также воздушного пространства над Гренландией. И это важно не для защиты Гренландии, потому что Гренландия сама по себе не является важной военной целью. И немыслимо, чтобы кто-то напал и вторгся в Гренландию, кроме американцев.
Но россияне, если бы была война между Западом и Россией, не вторглись бы в Гренландию, потому что они ничего не добились бы этим. Они бы просто сидели там и замерли и ничего не добились. Но важно иметь обзор кораблей, которые проходят между Исландией и Гренландией, и важно также контролировать воздушное пространство. Так что это задача, которая у нас есть в Гренландии. Конечно, американцы говорят, что Дания слишком мала, чтобы защищать Гренландию. И это, я думаю, верно для всех стран в НАТО и даже за пределами НАТО.
Я имею в виду, что Литва слишком мала, чтобы защищать Литву, Португалия слишком мала, чтобы защищать Португалию, а Ирландия слишком мала, чтобы защищать Ирландию. Так что никто не может защитить себя в одиночку от России или Китая.
Но именно для этого у нас есть альянс. Вот почему у нас есть НАТО, и Гренландия является частью Альянса, и Гренландия хорошо защищена, пока НАТО держится вместе. Так что мы должны работать вместе с НАТО, а не пытаться создавать конфликты внутри НАТО и ослаблять его тем, что пытаться отобрать территорию друг у друга, тогда мир становится опасным. Но пока НАТО держится вместе, Гренландия, Литва, Дания и другие страны в безопасности.
Извините, что я собираюсь описать довольно мрачный сценарий, потому что мы все еще видим угрозу со стороны России и даже потом, если дело дойдет до прекращению огня. Можете ли вы представить себе ситуацию, когда Америка давит на Данию или даже идет на войну, но в то же время Россия пытается атаковать? Советы и нацисты сделали это с Польшей и странами Балтии.
Мы не видим угрозы со стороны России в отношении Гренландии. Так что нет, мы не видим такого сценария. Россия укрепила свои арктические базы, но я имею в виду, что им действительно не имело бы смысла пытаться захватить Гренландию. Это территория НАТО, и если вы собираетесь атаковать где-то, то это будет не Гренландия, потому что ничего не будет достигнуто, если вы попытаетесь захватить Гренландию. Но все, что вы сделаете, это получите все НАТО.
Но давайте посмотрим шире, потому что вы все же являетесь членом НАТО. И если мы представим, что Россия нападает где-то еще, а американские силы здесь. Нужно будет противостоять всем. И вот здесь мы видим две возможные страны, которые нападают.
Независимо от того, в какой ситуации мы находимся, конечно, совершенно очевидно, что если американцы нападут на Гренландию, то датские военные не смогут их сдержать. И это при том, что даже без взаимодействия с Россией мы окажемся в очень, очень сложной ситуации, если американцы действительно осуществят военное нападение на Гренландию. Но это приведет к войне между нашими странами, и абсурдно представлять, что у нас будут две страны НАТО, вступающие в войну, когда одна страна просто просыпается однажды утром и думает, что ей нужна территория другой страны, не имея никакой легитимности за этим требованием.
Я имею в виду, вы должны помнить, что Соединенные Штаты никогда не владели Гренландией. Нет никаких договоров, которые были бы нарушены. Ни Дания, ни Гренландия не сделали ничего, чтобы беспокоить или угрожать Соединенным Штатам. Так что нет абсолютно никакой легитимности за американскими требованиями на Гренландию. У нас даже есть договор с Соединенными Штатами от 1916 года, когда мы продали то, что сегодня называется Американскими Виргинскими островами. Датские колонии были в Карибском море, и мы продали эти острова американцам в 1917 году. И частью этого соглашения было то, что американцы подписали договор, в котором они признали контроль Дании над Гренландией. Так что у нас даже есть договор с американцами, и у нас есть Пленарная ассамблея Организации Объединенных Наций, где все страны мира, за исключением одной страны, Бельгии, но все остальные страны мира, включая Соединенные Штаты, проголосовали за полную интеграцию Гренландии в Данию в 1954 году. Так что я имею в виду, что им пришлось бы нарушить так много договоров и международных законов, если бы они действительно хотели аннексировать Гренландию, что это было бы невероятным.
И никто никогда не смог бы воспринимать американцев всерьез, когда они обвиняют другие страны в нарушении международных законов. Например, у Китая гораздо, гораздо больше прав на Тайвань, чем у Соединенных Штатов на Гренландию. Так что если они начнут отнимать территорию у нас или других, то как они собираются обвинять кого-либо еще за то же самое в других местах в мире? Это была бы ужасная ситуация для международного сообщества, потому что это действительно означало бы нарушение всех международных законов. И мы окажемся в ситуации, когда любая крупная держава может увидеть слабость соседа, тогда она может просто вторгнуться и захватить эту территорию. Так что я имею в виду, что мы не можем, мы просто не можем к этому прийти.
Вы предупреждали о рисках покупки Данией F-35. Как вы думаете, может ли это оборудование превратиться в бесполезный хлам, учитывая изменение американской политики?
Я думаю, нам следует начать называть его F-31.5 теперь, когда Трамп недавно сказал, что они снизят боевой потенциал самолетов на 10%, прежде чем продавать их европейским странам. Это вызывает беспокойство, потому что мы недавно видели в Украине, что они давят на украинцев по программе F-16. Поэтому они начинают использовать американское оружие как способ давления на другие страны. И когда мы видим, какое давление они оказывают на нас сейчас и что они делают с Канадой, которая является еще одной страной, абсолютно ничего не сделавшей плохого американцам, а они вдруг просто начинают экономически воевать с ними, пытаясь полностью разрушить их экономику настолько, насколько это возможно, тогда мы начинаем нервничать из-за того, что даем американцам возможность оказывать на нас давление.
И когда мы покупаем передовое американское оружие, это означает, что они могут отобрать это оружие, потому что оно настолько передовое, что ему нужны обновления программного обеспечения. Им нужен непрерывный поток запасных частей, чтобы иметь возможность летать. И реальность такова, что американцы могут сделать самолеты F-35 бесполезными очень-очень быстро, просто не поставляя запасные части и обновления. Поэтому мы становимся более уязвимыми, когда у нас есть передовые американские системы. И по этой причине я не решился бы покупать больше таких систем. Я бы предпочел покупать оружие у союзников, которые нам не угрожают и которые более надежны и стабильны. Поэтому мы предпочитаем европейские системы. Или, может быть, что-то из, знаете ли, Южной Кореи или Японии и всех стран, у которых мы также можем покупать оружие. Но, конечно, не без дилемм, потому что у американцев действительно очень хорошее оружие. И мы бы хотели иметь возможность полагаться на них, как мы всегда делали. Но да, изоляционизм и враждебность по отношению к европейским странам во многом затрудняют сотрудничество с американцами.
Итак, вам нужны какие-то гарантии безопасности, - Украина хочет их, - и они вам нужны в плане предоставления каких-то гарантий, чтобы эти системы работали. Как вы думаете, как это должно выглядеть?
Я не думаю, что гарантии безопасности действительно достаточны, потому что то, что мы сейчас видим в Гренландии и также в Канаде - американцы нарушают свои договоры и соглашения, которые мы заключили. Канадцы заключили соглашение о свободной торговле с американцами, которое даже было согласовано самим президентом Трампом. И теперь, пять лет спустя, он злится на соглашение, которое он сам заключил. Так что даже соглашения с американцами недостаточно, чтобы гарантировать, что они не вернутся позже и не подумают, что это очень несправедливо, что они не владеют территорией других стран или что они покупают слишком много у канадцев. Они считают это несправедливым и чувствуют себя вправе наносить ущерб другим странам, с которыми они заключили соглашения.
Так что, к сожалению, я не думаю, что есть что-то, что может вернуть тот уровень доверия, который у нас всегда был к американцам. Довольно страшно, как быстро доверие может исчезнуть и как долго его восстанавливать. Потому что мы доверяли американцам свои жизни в течение последних 80 лет. И мы сделали все, что могли, чтобы быть хорошими, верными союзниками. Мы участвовали в Ираке, Афганистане, войнах, которые на самом деле не имели к нам никакого отношения. Многие датские солдаты погибли. И теперь внезапно мы стали плохими союзниками. И это вдруг неправильно, что у нас есть Гренландия. Она была у нас 650 лет. Но внезапно это стало неправильно. И да, это разрешение сложной, очень сложной дипломатической ситуации.
Считаете ли вы Америку надежным союзником по НАТО?
Надежный? Нет. Но союзник, безусловно. И мы сделаем все возможное, чтобы так и оставалось. Мы хотим быть союзниками с американцами, мы хотим дружить с ними, мы хотим торговать с ними. Мы хотим вместе с ними противостоять России и Китаю. Но полагаться на это после всех сделанных заявлений, заявлений Трампа за последние два месяца о том, что он не обязательно будет защищать страны Балтии, потому что он считает, что это неблагополучное соседство. Я уверен, что вы тоже заметили это заявление. Кажется очень неопределенным, можем ли мы положиться на американцев. Я бы надеялся, что они придут и помогут нам и другим, если на нас кто-то нападет, но я этого не делаю. Но я так в этом уверен, как три месяца назад.
На фоне угроз Скандинавские страны и страны Балтии стратегически сближаются. Должны ли эти соседние регионы более тесно сотрудничать в планировании совместной обороны в будущем и если да, то как?
Мы должны. Это единственный ответ, который у нас есть. Это единственный вариант, который у нас есть. Мы должны двигаться вместе в Европе и убедиться, что у нас есть сильная оборона и что мы работаем вместе, что у нас есть сильная военная промышленность, мы сами производим более современное оружие и что мы остаемся как можно ближе друг к другу. Для таких малых стран, как наши, это абсолютно необходимо. Нам также нужно иметь европейское ядерное оружие, потому что это также используется как точка давления на нас. И опасно, что у нас его нет, потому что Россия регулярно выступает с ядерными угрозами. И если мы не можем полагаться на американский ядерный зонтик, то у нас большая проблема. Поэтому во всех отношениях мы должны двигаться как можно быстрее и ускорить нашу оборонную промышленность и укомплектовать ее как можно больше людей. И мы должны быть намного ближе в военном союзе, так же как и в Европе. В этом нет никаких сомнений. Это абсолютно важно сейчас.
И последний мой вопрос. Как вы думаете, следует ли нам включить Украину в нашу совместную оборону? Потому что если мы видим, что американцы не хотят присутствовать здесь, в Европе, поэтому нам нужно заменить их, чтобы усилить наши позиции, как вы думаете, как это должно быть?
Да, я хотел бы, чтобы украинцы стали частью оборонительного альянса с остальной Европой. Я представляю, что однажды в Украине будет мирное соглашение. Я не знаю, когда, надеюсь, когда Россия будет выбита из Украины, но определенно когда-нибудь в Украине будет мирное соглашение. И когда это произойдет, мы должны сказать россиянам, что мы никогда не хотим, чтобы они снова вторглись в другую страну Восточной Европы.
И если они это сделают, они будут воевать с остальными из нас, потому что это единственный способ сохранить Европу в безопасности. Украина показывает нам, что те страны, которые не являются частью НАТО, уязвимы. Единственная причина, по которой напали на Украину, а не на вас или другие страны Восточной Европы, заключается в том, что они были единственной страной, которую не защищало НАТО. Поэтому единственное, что работает против России, это то, что у нас есть надежный, прочный альянс, поддерживаемый странами, которые не колеблются и решительны. Но я на самом деле абсолютно полон решимости начать войну с Россией, если они нападут на любого из нас.