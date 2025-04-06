Могут ли США захватить Гренландию военным путем? Интервью с главой оборонного комитета Дании

Мы должны. Это единственный ответ, который у нас есть. Это единственный вариант, который у нас есть. Мы должны двигаться вместе в Европе и убедиться, что у нас есть сильная оборона и что мы работаем вместе, что у нас есть сильная военная промышленность, мы сами производим более современное оружие и что мы остаемся как можно ближе друг к другу. Для таких малых стран, как наши, это абсолютно необходимо. Нам также нужно иметь европейское ядерное оружие, потому что это также используется как точка давления на нас. И опасно, что у нас его нет, потому что Россия регулярно выступает с ядерными угрозами. И если мы не можем полагаться на американский ядерный зонтик, то у нас большая проблема. Поэтому во всех отношениях мы должны двигаться как можно быстрее и ускорить нашу оборонную промышленность и укомплектовать ее как можно больше людей. И мы должны быть намного ближе в военном союзе, так же как и в Европе. В этом нет никаких сомнений. Это абсолютно важно сейчас.