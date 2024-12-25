МО Украины просит отложить подготовку закона о демобилизации

При этом, как утверждается, Минобороны страны проработало два альтернативных варианта законопроекта о демобилизации. В них предлагается отправлять на реабилитацию до двух месяцев и предоставлять отпуск на 30 дней или предоставлять отпуск на 90 дней военным, которые непрерывно во время военного положения проходили службу в течение 36 месяцев и находились в районе боевых действий не менее 18 месяцев.