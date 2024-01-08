Миссия Peregrine: к Луне запущен первый в истории частный посадочный модуль

Peregrine (англ. "сокол-сапсан") разработан компанией Astrobotic Technology. В случае успешной посадки на поверхность естественного спутника Земли он станет первым в истории лунным посадочным модулем, созданным частной компанией.

Согласно плану, аппарат должен совершить посадку на Луне 23 февраля. Модуль высотой около двух метров и шириной два с половиной метра доставит на Луну груз, в том числе научные приборы для НАСА, камень с горы Эверест, а также прах создателя сериала "Звездный путь" Джина Родденберри и писателя-фантаста Артура Кларка.

Помимо научных грузов, Peregrine несет к лунной орбите немало предметов, имеющих ценность скорее символическую и культурную. Среди них ДНК козы и полярной крачки, образцы крови 33 деятелей искусства, сотни изображений, стихотворения и музыкальные произведения, карты, речная и океаническая вода. К Луне отправилась и круглая пластина, символизирующая один биткоин