Мир скорбит о смерти папы римского Франциска

Целый ряд мировых политических лидеров и общественных деятелей в понедельник, 21 апреля, выразил соболезнования по поводу кончины папы римского Франциска , о которой Ватикан объявил ранее в тот же день.

„Человек глубокой веры“

„Его пастырское служение было пронизано смирением и скромностью“, - написал президент Польши Анджей Дуда в соцсети X. „Он был великим апостолом милосердия, в котором он видел ответ на вызовы современного мира“, - добавил глава польского государства.

Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла выразили крайнюю печаль в связи с кончиной понтифика. „Его Святейшество запомнится своим состраданием, стремлением к единству Церкви и неустанной заботой об общих заботах всех верующих, - говорится в заявлении британского монарха, распространенного Букингемским дворцом. - Своей деятельностью и заботой о людях и планете он глубоко затронул жизни бесчисленного множества людей“. В апреле король Карл III и его супруга нанесли государственный визит в Италию и, кроме прочего, встретились с папой Франциском в Ватикане.