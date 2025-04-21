Мир скорбит о смерти папы римского Франциска

Целый ряд мировых политических лидеров и общественных деятелей в понедельник, 21 апреля, выразил соболезнования по поводу кончины папы римского Франциска, о которой Ватикан объявил ранее в тот же день.
„Человек глубокой веры“
Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что в связи с кончиной папы Франциска „у христиан разрываются сердца“.
„Его пастырское служение было пронизано смирением и скромностью“, - написал президент Польши Анджей Дуда в соцсети X. „Он был великим апостолом милосердия, в котором он видел ответ на вызовы современного мира“, - добавил глава польского государства.
Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла выразили крайнюю печаль в связи с кончиной понтифика. „Его Святейшество запомнится своим состраданием, стремлением к единству Церкви и неустанной заботой об общих заботах всех верующих, - говорится в заявлении британского монарха, распространенного Букингемским дворцом. - Своей деятельностью и заботой о людях и планете он глубоко затронул жизни бесчисленного множества людей“. В апреле король Карл III и его супруга нанесли государственный визит в Италию и, кроме прочего, встретились с папой Франциском в Ватикане.
В свою очередь премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер назвал Франциска „папой для бедных, угнетенных и забытых“. „Надежда находилась в центре его понтификата“, -указал Стармер.
Михол Мартин - премьер-министр Ирландии - страны, значительную часть населения которой составляют католики, -особо подчеркнул, что папа Франциск „выступал в защиту бедных“ и „угнетенных“.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала кончину понтифика „поводом для глубокой скорби“. Ушел „великий человек и великий пастырь“, - подчеркнула она. „Я имела честь наслаждаться его дружбой, его советами и поучениями, которые не прекращались даже во времена испытаний и страданий“, - добавила Мелони.
По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, папа Франциск на протяжении всего своего понтификата всегда поддерживал самых слабых и хрупких и делал это с большим смирением. „В нынешнее время войны и жестокости он мог чувствовать других, слабейших“, - сказал Макрон журналистам.
Со своей стороны премьер-министр Нидерландов Дик Схооф отозвался о почившем понтифике с большим почтением - как о человеке, который „во всех отношениях был человеком из народа“. „Мировое католическое сообщество прощается с лидером, который распознавал актуальные проблемы времени и привлекал к ним внимание“, - отметил глава правительства.
О папе скорбят на Ближнем Востоке
Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Франциск был „человеком глубокой веры, мира и сострадания“. Накануне, в Пасхальное Воскресенье, понтифик, обращаясь к верующим в Ватикане, выразил тревогу в связи с ростом „климата антисемитизма“ по всему миру и призвал использовать Пасхальный праздник в этом году как повод для освобождения военнопленных и политических заключенных.
„Сегодня мы потеряли верного друга палестинского народа и его законных прав“, - заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, отметив, что папа Римский „признал палестинское государство и разрешил поднять палестинский флаг в Ватикане“.
Московская патриархия о кончине папы римского
Между тем Московская патриархия Русской православной церкви (РПЦ) отметила, что „личность Папы Франциска играла существенную роль в активном развитии контактов между РПЦ и Римско-католической церковью“.
„Контакты Московского Патриархата с Римско-католической церковью в последние годы развивались достаточно активно на всех уровнях. Стороны взаимодействовали по широкому спектру вопросов, включая сотрудничество в гуманитарной сфере. Личность Папы Франциска в развитии такого сотрудничества имела существенное значение“, - цитирует агентство ТАСС секретаря Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) по межхристианским отношениям Московского патриархата, иеромонаха Стефана (Игумнова).
Соболезнования в связи с кончиной папы римского Франциска выразил и президент РФ Владимир Путин. „В течение всех лет своего понтификата он активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивного взаимодействия между Россией и Святым престолом, - говорится в сообщении на сайте Кремля. - Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем“.
Первый понтифик из Латинской Америки
Хорхе Марио Бергольо из Аргентины был избран папой римским 13 марта 2013 года. Он был первым понтификом из Латинской Америки, первым иезуитом во главе Римско-католической церкви.
В день кончины папы Франциска колокол Собора Парижской Богоматери прозвонил ровно 88 раз - по числу лет, прожитых понтификом.