"Мир потерял бойца". Европейские лидеры — о смерти Навального

Шарль Мишель, глава Европейского совета
Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. Ради своих идеалов он принес высшую жертву. ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть. Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье. И тем, кто борется за демократию по всему миру в самых мрачных условиях. Борцы умирают. Но борьба за свободу никогда не заканчивается.
Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии
Глубоко обеспокоена и опечалена новостями о смерти Алексея Навального. Путин не боится ничего, кроме инакомыслия своего народа. Мрачное напоминание о том, что такое Путин и его режим. Давайте объединимся в нашей борьбе за сохранение свободы и безопасности тех, кто осмелился выступить против автократии.
Роберта Метсола, спикер Европарламента
Мир потерял бойца, чье мужество будет отдаваться эхом через поколения. В ужасе от смерти лауреата премии Сахарова Алексея Навального. Россия отняла у него свободу и жизнь, но не его достоинство. Его борьба за демократию продолжается. Наши мысли с его женой и детьми.
Риши Сунак, премьер-министр Великобритании
Это ужасная новость. Будучи самым яростным защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество. Мои мысли — с его женой и народом России, для которого это огромная трагедия.
Эмманюэль Макрон, президент Франции
В современной России свободные люди отправляются в ГУЛАГ и приговариваются к смерти. Гнев и возмущение. Я отдаю дань памяти Алексею Навальному, его самоотверженности, его мужеству. Мои мысли обращены к его семье, близким и всему российскому народу.
Олаф Шольц, канцлер ФРГ
Еще нет окончательного подтверждения, но мы исходим из того, что с большой вероятностью Навальный умер в российской тюрьме. Это нас очень подавляет. Я встречался с ним в Берлине, когда он лечился в Германии от последствий отравления, общался с ним про отвагу, которой требовало его решение вернуться в Россию. Сейчас он заплатил за это своей жизнью. Мы очень хорошо знаем, что это за режим. Тот, кто критикует, кто выступает за демократию, должен бояться за свою жизнь и свою безопасность. Поэтому мы потрясены. Наши мысли с его женой, его детьми, его друзьями, с его последователями. Это просто ужасно. И это знак, как Россия изменилась. К сожалению, этот процесс начался очень давно, она давно отошла от демократии, это давно не демократия.
Владимир Зеленский, президент Украины
Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно он убит Путиным, как и тысячи других замученных, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции.
Гитанас Науседа, президент Литвы
Алексей Навальный не умер в тюрьме, он был убит жестокостью Кремля, цель которого — любой ценой заставить оппозицию замолчать. Российский режим должен столкнуться с последствиями. Он должен быть привлечен к ответственности.
Алар Карис, президент Эстонии
Горькая правда в том, что Кремль десятилетиями заставляет оппонентов режима замолчать. Политковская, Литвиненко, Немцов — и список пополняется, теперь Навальный. Искренние соболезнования семье Алексея Навального и всем, кто борется за свободу.
Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности
Шокирован сообщениями СМИ о смерти Алексея Навального — очень смелого человека, посвятившего свою жизнь спасению чести России, давшему надежду демократам и гражданскому обществу. Ожидая дальнейшей информации, давайте проясним: ответственность за это лежит исключительно на Путине.
Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции
Ужасная новость про Алексея Навального. Мои мысли — с его семьей и друзьями. Российские власти и лично президент Путин ответственны за то, что Алексея Навального больше нет в живых.
Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов
Смерть Навального иллюстрирует беспрецедентную жестокость российского режима. Навальный боролся за демократические ценности и против коррупции. За свою борьбу ему пришлось заплатить жизнью, в то время как он содержался в самых суровых и бесчеловечных условиях. Я желаю сил его семье, близким и всем, кто боролся вместе с ним за перемены в России.
Александер де Кроо, премьер-министр Бельгии
Алексей Навальный был защитником демократии и прав человека. Его трагическая смерть вновь подчеркивает, почему мы продолжаем поддерживать Украину. Россия не достигнет успеха в Украине. Наши мысли с семьей и друзьями Навального и со всеми храбрыми российскими политическими заключенными.
Саломе Зурабишвили, президент Грузии
Смерть Алексея Навального — трагедия для всех защитников демократии и прав человека. Мои соболезнования его семье и всем, кто в Росси продолжает его борьбу за демократию.
Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции
Эта смерть — очередное доказательство, что для диктаторов человеческая жизнь не имеет никакой ценности. […] Я прекрасно понимаю, как от этой новости сжимается сердце всех, чьи близкие сейчас находятся в тюрьме. Юлия Навальная и их с Алексеем дети сегодня получили самую страшную новость, которой мы боимся получить о тысячах наших любимых. Я выражаю искренние соболезнова