Минюст России внёс Радио Свобода в реестр нежелательных организаций

Ранее Генпрокуратура приняла решение о признании деятельности корпорации нежелательной на территории России, сообщает, в частности, ТАСС. Как отмечается, решение Генпрокуратуры о признании деятельности радиостанции в России нежелательной было вынесено 2 февраля 2024 года.
Теперь в российском реестре "нежелательных" 142 организации. В реестр попадают организации, деятельность которых, по версии российских властей, представляет угрозу основам конституционного строя, безопасности или обороноспособности страны. Внесение в список означает, что организации запрещено работать в стране, а гражданам России запрещено с ней сотрудничать под угрозой уголовного преследования.
- Радио Свободная Европа/Радио Свобода – независимая американская медиакорпорация, финансируемая за счет гранта Конгресса через Агентство США по глобальным медиа. Радио Свобода работает на 27 языках в 23 странах – преимущественно для аудиторий тех стран, где свобода СМИ ограничена.
- Сайты и аккаунты в нескольких социальных сетях русскоязычных проектов РСЕ/РС, включая сайты Русской службы Радио Свобода, весной 2022 года блокированы Роскомнадзором за отказ удалить информацию о российском военном вторжении в Украину. Несмотря на блокировку, интерес аудитории к информации, предоставляемой редакциями Радио Свобода и телеканала Настоящее Время, остается значительным, он исчисляется в десятках миллионов посещений веб-сайтов и сотнях миллионов видеопросмотров на хостинге YouTube и других платформах.