Минск объявил о внезапной проверке тактического ядерного оружия

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович сказал, что Минск "продолжает совершенствовать вопросы боевой готовности своих сил, исходя из складывающейся военно-политической обстановки, прежде всего вокруг Беларуси". Вольфович добавил, что нынешняя проверка спланирована на фоне действий "коллег из России " и синхронизирована с ними. Чиновник заверил, что мероприятия носят "исключительно оборонительный характер и не проецируют угроз ни на одно из государств".

В готовность к выполнению задач приводится дивизион оперативно-тактического комплекса " Искандер " и эскадрилья самолетов Су-25. Мероприятия включают планирование, подготовку и применение ударов тактическими ядерными боеприпасами, отметил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что учения спровоцированы недавними заявлениями президента Франции Эмманюэля Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона , а также комментариями из Вашингтона. Песков говорил об их словах по поводу возможной отправки в Украину военнослужащих стран Запада и ударов Украины по объектам в России с использованием западного оружия.

Днём ранее, 6 мая, Минобороны России сообщило о проведении в ближайшее время учений "в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач". Поручение дал Верховный главнокомандующий, то есть президент Владимир Путин . Российское военное ведомство назвало целью учений "безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

В марте 2023 года Владимир Путин объявил, что Россия по просьбе Минска разместит на белорусской территории своё тактическое ядерное оружие. Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они могли нести специальные боеприпасы.

В конце апреля 2024 года Лукашенко сообщил, что Россия разместила в Белоруссии несколько десятков ядерных боеприпасов. Российский президент отмечал, что Москва своими действиями не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, поскольку не передаст это оружие Беларуси, а только размещает его - под своим контролем - на белорусской территории.