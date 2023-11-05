Минобороны Украины расследует гибель военных 128-й бригады

"Будут выяснены все обстоятельства того, что случилось", - написал Умеров в фейсбуке, выразив соболезнования родным и близким погибших. Сколько военных погибло, он не сообщил.

В Закарпатской области был объявлен трёхдневный траур по погибшим военнослужащим. Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита.

Удар ракетой "Искандер" был нанесён, как сообщается, утром 3 ноября во время вручения наград военнослужащим ВСУ в честь дня артиллерии.

Известно об этом стало 4 ноября после того, как военные и блогеры опубликовали в сети сообщения о том, что один из офицеров 128-й бригады решил провести торжественное награждение в прифронтовом селе.

При ракетном ударе в момент награждения, как утверждалось, погибло "очень много" военнослужащих, а также мирные жители.