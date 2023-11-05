Минобороны Украины расследует гибель военных 128-й бригады

 
Радио Свобода
Rustemas Umerovas
Rustemas Umerovas
ФОТО: EPA - ELTA
Министр обороны Украины Рустем Умеров поручил Главной инспекции Минобороны провести "полную проверку" по факту гибели военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в Запорожской области. Ранее украинские СМИ, а впоследствии и представители властей, сообщили о том, что в результате российского обстрела погибли и были ранены десятки украинских военнослужащих, собравшихся на церемонию награждения недалеко от линии фронта.

"Будут выяснены все обстоятельства того, что случилось", - написал Умеров в фейсбуке, выразив соболезнования родным и близким погибших. Сколько военных погибло, он не сообщил.

В Закарпатской области был объявлен трёхдневный траур по погибшим военнослужащим. Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита.

Удар ракетой "Искандер" был нанесён, как сообщается, утром 3 ноября во время вручения наград военнослужащим ВСУ в честь дня артиллерии.

Известно об этом стало 4 ноября после того, как военные и блогеры опубликовали в сети сообщения о том, что один из офицеров 128-й бригады решил провести торжественное награждение в прифронтовом селе.

При ракетном ударе в момент награждения, как утверждалось, погибло "очень много" военнослужащих, а также мирные жители.

"Украинская правда" со ссылкой на источник в МВД сообщила, что погибли более 20 военных, в том числе бывший руководитель Хмельницкого областного военкомата. Удар и гибель военнослужащих подтвердило также Стратегическое командование ВСУ, в сообщении не говорится об обстоятельствах и о числе погибших.

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