Минобороны Украины: На границе Харьковщины с РФ идут бои

"В течение этих суток на Волчанском направлении враг совершал авиаудары с применением управляемых авиационных бомб (КАБ). С началом ночи российские оккупанты усилили огневое давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии, - говорится в заявлении. - Примерно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на сейчас эти атаки отбиты, продолжаются бои различной интенсивности. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление врага".

Ранее в этот день в российских и украинских Telegram-каналах появилась информация об активизации боевых действий в Харьковской области на границе с РФ. Так, по утверждению российских провоенных Telegram-каналов, армия РФ начала продвижение от границы с Россией в сторону украинского Харькова. В частности, сообщалось о массированных обстрелах приграничных населенных пунктов Гоптовка, Красное, Пыльная, Стрелечья, Волчанск и Борисовка. Кроме того, как пишет издание SOTAvision со ссылкой на источник, в белгородских общежитиях начали разворачивать пункты временного размещения для беженцев в связи с возможным наступлением ВС РФ на Харьковскую область.