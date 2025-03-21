2025.03.21 10:45

Минобороны Швеции: Самолеты ДРЛО передадут Украине после подготовки F-16

 
ru.DELFI.lt
Naikintuvai F-16 Ukrainoje
Naikintuvai F-16 Ukrainoje
ФОТО: Valentyn Ogirenko | Reuters / Scanpix

Передача Украине шведских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления ASC890, о которой сообщалось в мае прошлого года, не отстает от графика. Сроки поставки связаны с подготовкой определенных модификаций F-16, сообщили в комментарии Delfi в Минобороны Швеции.

„Сроки поставки ASC890 связаны с тем, когда будут готовы определенные модификации истребителей F-16“, - сказали там.

Задержки в передаче самолетов ДРЛО Украине нет, добавили в ведомстве. „Мы работаем в соответствии с первоначальным графиком, но по соображениям безопасности не будем сообщать, когда и где происходили или будут происходить те или иные действия“, - подчеркнули в Минобороны.

Швеция также помогает с обучением украинцев на пилотов, подготовкой обслуживающего персонала и операторов бортового оборудования, сообщили в оборонном ведомстве.

Напомним, министр обороны Швеции Пол Юнсон объявил 29 мая прошлого года, что Украине передадут самолеты ASC890. Также сообщалось, что речь идет о двух таких самолетах.

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