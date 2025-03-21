Минобороны Швеции: Самолеты ДРЛО передадут Украине после подготовки F-16

Задержки в передаче самолетов ДРЛО Украине нет, добавили в ведомстве. „Мы работаем в соответствии с первоначальным графиком, но по соображениям безопасности не будем сообщать, когда и где происходили или будут происходить те или иные действия“, - подчеркнули в Минобороны.