Министр обороны Израиля: ХАМАС потерял контроль над сектором Газа

По его словам, мирное население грабит базы ХАМАС и больше не доверяет властям.

Галант также заявил, что военные ЦАХАЛ продолжают действовать в секторе Газа в соответствии с первоначальными планами и в последнее время усилили атаки на тоннели ХАМАС. Он пообещал, что армия выкурит "террористов из тоннелей и после этого они или будут уничтожены, либо должны сдаться без каких-либо предварительных условий", а третьего варианта не будет.

Армия обороны Израиля вторглась в сектор Газа в ответ на нападение террористов ХАМАС на Израиль 7 октября. Своей целью власти Израля называет полное уничтожение ХАМАС, ХАМАС, в свою очередь, стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. ХАМАС пришел к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов.