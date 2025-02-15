Министр обороны Германии раскритиковал речь Вэнса на MSC

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) раскритиковал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о свободе слова в Европе, произнесенные на Мюнхенской конференции по безопасности, в пятницу, 14 февраля.
„Если я правильно его (Вэнса. - Ред.) понял, он сравнивает условия в некоторых частях Европы с условиями в авторитарных режимах“, - сказал Писториус. „Это неприемлемо, и это не та Европа и не та демократия, в которой я живу и за которую сейчас выступаю“, - продолжил он.
По словам федерального министра, в немецкой демократии „каждое мнение может быть высказано“, что „позволяет частично экстремистским партиям, таким как „Альтернатива для Германии“ (АдГ), вести совершенно нормальную кампанию, как и остальным партиям“. Писториус также напомнил, что кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) выступала в четверг, 13 февраля, на немецком телевидении вместе с другими претендентами на этот пост.
Вице-президент США Вэнс раскритиковал европейскую политику
Ранее Джей Ди Вэнс раскритиковал политику европейских государств в сферах миграции, свободы слова и безопасности, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. „Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, - это не Россия и не Китай, не любой другой внешний актор. Меня волнует угроза изнутри, отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, которые она разделяет с США“, - сказал он.
Вице-президент США также призвал „не строить брандмауэры“ и „не бояться будущего“. Ранее в интервью американскому изданию The Wall Street Journal он заявил, что в Мюнхене планирует обратиться к немецким политикам с призывом работать со всеми партиями, включая АдГ. „К сожалению, воля избирателей была проигнорирована многими нашими европейскими друзьями“, - сказал он журналистам.
В ответ на его слова официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) призвал „не вмешиваться во внутренние дела дружественной страны“, не имея „полного представления о политических дебатах“ внутри нее.
В свою очередь, кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ Алис Вайдель в своем аккаунте в соцсети Х назвала речь Вэнса на MSC „превосходной“.
Штайнмайер обвинил Трампа в нарушении „устоявшихся правил“
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в бесцеремонности, нарушении устоявшихся правил, партнерских отношений и доверия. „Новая американская администрация имеет отличное от нашего мировоззрение“, - сказал он на MSC. Вместе с тем, заявил президент, „мы не сможем изменить это“, но „должны принять и сможем с этим справиться“.
Франк-Вальтер Штайнмайер добавил, что в интересах международного сообщества - добиться того, чтобы мировоззрение администрации Трампа не стало „единственной доминирующей парадигмой“. „Отсутствие правил не должно стать принципом реорганизации мира“, - заявил он и добавил, что демократия - „это не бизнес-модель“ и не „игровая площадка для разрушения“.