Министр обороны Германии раскритиковал речь Вэнса на MSC

Вице-президент США Вэнс раскритиковал европейскую политику

Ранее Джей Ди Вэнс раскритиковал политику европейских государств в сферах миграции, свободы слова и безопасности, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. „Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, - это не Россия и не Китай, не любой другой внешний актор. Меня волнует угроза изнутри, отступление Европы от некоторых ее важнейших ценностей, которые она разделяет с США“, - сказал он.