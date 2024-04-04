Министр обороны ФРГ заявил о структурных реформах бундесвера

Кроме того, будет создано вспомогательное командование, в ведении которого будут находиться, в частности, санитарные и логистические подразделения, сообщается далее. Целью реформы является реструктуризация бундесвера таким образом, чтобы он был оптимально подготовлен даже на случай чрезвычайной ситуации, необходимости обороны и войны, указал далее министр.

Новый, четвертый вид войск будет вести борьбу с кампаниями по дезинформации и защищать сети бундесвера от хакерских атак. Кроме того, говоря о кибервойсках, Писториус отметил растущее значение боевых действий с применением электронных боевых средств, в частности, глушителей мин-ловушек.

В едином оперативном командовании будут объединены существующие до сих пор территориальное командование и командование зарубежными миссиями, пояснил он. Тем самым будет гарантировано "единое руководство во всех операциях бундесвера" и будет создана "центральная контактная точка" для национальных и международных партнеров, отметил он далее.

Необходимость надежного сдерживания

При этом он сослался на ситуацию с возросшей угрозой в Европе и подчеркнул цель подготовки бундесвера к войне. Германия и ее союзники должны обеспечить надежное сдерживание, чтобы никому не приходили в голову идеи "напасть на территорию НАТО", добавил Борис Писториус. По его словам, тем самым он дал сигнал началу реформы бундесвера. Важнейшие решения при этом должны быть реализованы уже "в ближайшие месяцы".

В данных планах учтено возможное возвращение всеобщей воинской обязанности в Германии, отмененной в 2011 году. Решение по данному вопросу будет принято позже совместно с парламентом, указал он.

Необходимость увеличить оборонный бюджет