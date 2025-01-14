Министр обороны ФРГ Писториус прибыл с визитом в Киев

Министр обороны ФРГ Борис Писториус утром во вторник, 14 января, прибыл в Киев для переговоров с руководством Украины о дальнейшем военном содействии в отражении российской агрессии. „Для меня важно показать этой поездкой, что мы продолжаем активно поддерживать Украину. Это сигнал о том, что Германия как крупнейшая страна НАТО в Европе стоит на стороне Украины. Не одна, а вместе с пятеркой стран и многими другими союзниками „, - заявил он в интервью агентству dpa в Киеве.