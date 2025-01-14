Министр обороны ФРГ Писториус прибыл с визитом в Киев

Министр обороны ФРГ Борис Писториус утром во вторник, 14 января, прибыл в Киев для переговоров с руководством Украины о дальнейшем военном содействии в отражении российской агрессии. „Для меня важно показать этой поездкой, что мы продолжаем активно поддерживать Украину. Это сигнал о том, что Германия как крупнейшая страна НАТО в Европе стоит на стороне Украины. Не одна, а вместе с пятеркой стран и многими другими союзниками „, - заявил он в интервью агентству dpa в Киеве.
Накануне вечером Писториус провел переговоры в Варшаве с коллегами из Польши, Франции, Италии и Великобритании о дальнейшей помощи Киеву. Германия вместе с четырьмя крупными европейскими партнерами намерена наращивать усилия по укреплению оборонной промышленности Украины.
„Если будут деньги, если будут мощности для производства вооружений, то Украина сама быстрее всех сможет снабжать свои войска материалами и оружием“, - сказал Писториус в ходе встречи в Варшаве. Консультации европейских министров обороны в формате „пятерки“ были организованы после победы Дональда Трампа на выборах президента США с целью укрепления европейской безопасности и обороноспособности.
Неопределенность из-за прихода Трампа
В преддверии инаугурации Трампа остается неясным, что будет дальше с западной поддержкой Украины. Трамп неоднократно говорил о стремлении провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для скорейшего завершения войны в Украине, но европейские союзники не осведомлены о его конкретных планах. В Украине опасаются, что Трамп может существенно сократить помощь США, что приведет к поражению Киева в войне.
Неопределенность в Германии
Неопределенность по поводу дальнейшей поддержки Украины сохраняется и в Германии, которая является крупнейшим в Европе поставщиком вооружений Украине. Распад правительственной коалиции в конце 2024 года, оставивший страну без утвержденного бюджета, стал одной из причин этой ситуации.
Издание Der Spiegel на прошлой неделе сообщило о внутреннем конфликте в правительстве, связанном с поставками оружия в Украину на сумму в три миллиарда евро. Писториус и министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выступают за наращивание поставок, тогда как канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) не видит в этом необходимости, утверждает издание.