Министр: Израиль не намерен вновь оккупировать сектор Газа

Израиль не намерен вновь оккупировать сектор Газа. Об этом заявил в интервью американскому телеканалу MSNBC во вторник, 7 ноября, министр по стратегическим вопросам Рон Дермер. Однако после того как террористическая исламистская группировка ХАМАС будет отстранена от власти, а ее инфраструктура разрушена, Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность" в секторе "в течение неопределенного периода времени", указал Дернер.

Он заявил также, что если "палестинские силы" будут управлять Газой "на благо ее жителей и не желая уничтожить Израиль", то это можно будет обсудить. Вместе с тем израильский министр подчеркнул, что вопрос, как конкретно это можно сделать, остается открытым. Однако речь не будет идти об оккупации анклава Израилем.