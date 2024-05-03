Министр иностранных дел Великобритании: Украина вправе бить по России британским оружием

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в рамках визита в Киев в четверг, 2 мая, признал за Украиной право наносить удары по территории РФ оружием, полученным от Лондона. "Украина имеет такое право. Россия наносит удары по украинской территории, и вполне понятно, что Украина чувствует необходимость защищаться", - цитирует Кэмерона агентство Reuters.

Глава британского внешнеполитического ведомства пообещал, что Лондон будет предоставлять Киеву ежегодную помощь в размере 3 млрд фунтов стерлингов (3,5 млрд евро), и признал, что перспективы новых поставок вооружения Украине Великобританией пока неясны. "Мы действительно исчерпали все, что могли дать в плане техники и оружия", - отметил он.