Министр иностранных дел Украины: контакты с РФ возможны после конференции в Швейцарии

По его словам, учебники дипломатии говорят о том, что в переговорах должны участвовать две стороны, но случай с Россией особый, поскольку переговоры с ней, которые велись в разных форматах с 2014 по 2022 год, в конце концов завершились полномасштабным вторжением в Украину. Поэтому, по мнению Кулебы, хотя для достижения мира действительно нужны две стороны, переговорам с Россией должно предшествовать или нанесение ей поражения на поле боя, или же создание широкой международной коалиции, которая могла бы выдвинуть России условия мира. В противном случае, по мнению Кулебы, Москва не будет вести себя на переговорах в духе доброй воли.

Глава МИД Украины также подверг критике Запад за то, что он до сих пор окончательно не дал понять Москве, что по окончании войны Украина в любом случае должна стать частью евроатлантического сообщества. Он призвал ускорить процесс приглашения Украины в НАТО, а также её вступления в ЕС. По мнению главы МИД Украины, США и их союзники должны смотреть на Россию до тех пор, пока ею руководит Владимир Путин, как на врага и в соответствии с этим выстраивать политику. Он также отметил важную роль отношений с Китаем, предположив, что именно Пекин имеет мощные рычаги влияния на Россию, которая находится "полностью в руках Китая". По словам Кулебы, Китай получил приглашение на встречу в Швейцарии.