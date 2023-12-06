Министр финансов США: ответственными за поражение Украины могут стать США

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время поездки в Вашингтон подтвердил, что без одобрения Конгрессом новой финансовой помощи Украина рискует проиграть войну. Отказ в финансировании "с большой вероятностью сделает невозможным продолжать освобождать территории и создаст высокий риск проиграть войну", подчеркнул он.

По словам Йеллен, финансовая помощь Украины, в частности общая бюджетная поддержка правительства в Киеве, "абсолютно необходима" и является одним из условий дальнейшей поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

США могут стать ответственными за поражение Украины, обороняющейся от российского вторжения, если Конгресс откажется утвердить дальнейшую помощь этой стране, уверена министр финансов США Джанет Йеллен. "Я разговаривала с конгрессменами. Я думаю, они понимают, что это катастрофическая ситуация и нас могут сделать ответственными за поражение Украины, если мы не сможем предоставить необходимое финансирование", - заявила она во вторник, 5 декабря, журналистам в ходе поездку в Мексику.

При этом Ермак отметил, что в следующем году Киев ожидает дефицит бюджета в размере 43 млрд долларов США, поэтому без прямой бюджетной поддержки будет трудно сохранить дееспособность украинского государства. Он также подчеркнул, что у украинских властей есть план на 2024 год, включающий военные операции, дипломатическую деятельность и сотрудничество в сфере коммуникаций и информации.

Конгресс США до сих пор не одобрил дальнейшее финансирование помощи Киеву

В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере 61,4 млрд долларов (56,5 млрд евро) сроком на год, а также 14,3 млрд долларов (13,1 млрд евро) на усиление обороны Израиля. Законодатели пока не договорились о выделении этих средств.