Министерство восстановления Украины отрицает приостановку работы зернового коридора

Все установленные ВМС ВСУ имеющиеся маршруты являются действительными и используются гражданскими судами».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на киевскую консалтинговую компанию Barva Invest и британскую охранную фирму сообщило, что Украина приостановила использование своего нового черноморского экспортного коридора зерна из-за возможной угрозы со стороны российских военных самолетов и морских мин.

В министерстве также отметили, что «учитывая, что коридор был внедрен в сверхсложных условиях военной агрессии России, его функционирование происходит с учетом военной обстановки и погодных условий».