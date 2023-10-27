Министерство восстановления Украины отрицает приостановку работы зернового коридора

 
bbcrussian.com
Grūdų eksportas
Grūdų eksportas
ФОТО: Reuters / Scanpix

Вечером 26 октября министерство опубликовало следующее сообщение: «Информация об отмене или непрогнозируемой остановке временного коридора для движения гражданских судов из и в порты Большой Одессы не соответствует действительности.

Все установленные ВМС ВСУ имеющиеся маршруты являются действительными и используются гражданскими судами».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на киевскую консалтинговую компанию Barva Invest и британскую охранную фирму сообщило, что Украина приостановила использование своего нового черноморского экспортного коридора зерна из-за возможной угрозы со стороны российских военных самолетов и морских мин.

В министерстве также отметили, что «учитывая, что коридор был внедрен в сверхсложных условиях военной агрессии России, его функционирование происходит с учетом военной обстановки и погодных условий».

Там добавили, что порты Большой Одессы продолжают обрабатывать суда, которые уже прошли временным коридором.

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