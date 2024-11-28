Миллиардеры из РФ лишились "золотых паспортов" Кипра

Паспорта аннулируют по трем причинам

По данным Politis, список иностранцев был подготовлен около месяца назад. „Золотых паспортов“ лишатся не только сами инвесторы, но и члены их семьи. Лишение гражданства Кипра может быть обосновано тремя причинами: ложная или вводящая в заблуждение информация при подаче заявления, криминальное прошлое заявителя и несоблюдение условий натурализации.