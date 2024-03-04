Миллениалы станут "самым богатым поколением в истории"

Лиам Бейли, руководитель отдела глобальных исследований Knight Frank, считает, что приток богатства к молодому поколению, скорее всего, будет способствовать увеличению инвестиций в устойчивое развитие и сознательному сокращению углеродного следа.

Когда умрут представители "молчаливого поколения" (родившиеся с 1925 по 1945 год), бэби-бумеры (с 1946 по 1964 год) и самая старшая когорта поколения X (с 1965 по 1979 год), освободится 2,5 триллиона фунтов стерлингов (2,9 триллиона евро) богатства, говорится в отчете.

Миллениалы, также известные как поколение Y, определяются как люди, родившиеся в период с 1981 по 1996 год В ближайшие 20 лет они могут стать обладателями значительного богатства за счет недвижимости и других активов, накопленных их родителями, бабушками и дедушками. Только в США эта сумма может составить около 90 триллионов долларов (83,1 триллиона евро).

Миллениалы могут стать самым богатым поколением за всю историю человечества, говорится в отчете о богатстве за 2024 год, подготовленном агентством недвижимости Knight Frank.

Некоторые из вышеперечисленных факторов также привели к росту инфляции. Так, в октябре 2022 года инфляция в Великобритании достигла 41-летнего максимума в 11,1%. Хотя с тех пор она значительно снизилась и в январе 2024 года составила 4%, она по-прежнему вдвое превышает целевой показатель Банка Англии в 2%.

Может ли наследство смягчить текущие экономические потрясения? Несмотря на то, что наследство, скорее всего, добавит изрядную сумму к финансам миллениалов в будущем, реальность, в которой они живут, мрачнее. Миллениалы уже пережили ряд потрясений, таких как пандемия, кризис стоимости жизни, война между Россией и Украиной и вызванный ею энергетический кризис. Война между Израилем и ХАМАС и теракты в Красном море также способствовали росту экономической и геополитической неопределенности.

"Миллениалы, похоже, поняли, что нужно сокращать потребление - 80% мужчин и 79% женщин заявили, что стараются уменьшить свой углеродный след", - сказал Бейли.

В свою очередь, это привело к повышению процентных ставок, поскольку Банк Англии пытается вернуть инфляцию под контроль. Ставки по ипотеке тоже выросли. Из-за роста цен на недвижимость многие миллениалы говорят, что в настоящее время не могут позволить себе купить дом.

Кризис стоимости жизни также привел к тому, что многие миллениалы говорят, что живут от месяца к месяцу на свою зарплату и не могут позволить себе делать значительные отчисления на сберегательные счета или в пенсионные кошельки. Это контрастирует со стереотипным образом среднестатистического миллениала, тратящего деньги на дорогой кофе и другие предметы роскоши.

Согласно отчету Resolution Foundation "Аудит поколений в 2023 году": "Миллениалы, родившиеся в конце 1980-х годов, в среднем зарабатывали на 8% меньше в возрасте 30 лет, чем их сверстники из когорты поколения X в том же возрасте".