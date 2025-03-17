Михаил Саакашвили осужден в Грузии на 4,5 года

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили , находившийся в розыске, тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. Как напоминает онлайн-издание „Эхо Кавказа“, он вернулся из Украины в Грузию „в трейлере, груженном молочной продукцией, который прибыл на корабле из украинского порта Черноморск в порт Поти“. 1 октября политик был арестован по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы.

Указывается, что сам Саакашвили в заседании суда не участвовал. Грузинский телеканал „ТВ Пирвели“ сообщает, что оглашение приговора вызвало ажиотаж в зале заседаний, в результате сторонники экс-президента были удалены оттуда.

Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к четырем с половиной годам тюремного заключения, передают грузинские и международные СМИ утром в понедельник, 17 марта. Обвинение касалось незаконного пересечения политиком границы в 2021 году.

Такие же обвинения были предъявлены еще четырем фигурантам: Элгудже Цомая, Георгию Нариманидзе, Зурабу и Шалве Цоцория. Однако дело было выделено в отдельное производство и их освободили под залог, следует из публикации.

В данный момент Михаил Саакашвили отбывает шестилетний срок по делам об избиении депутата Валери Гелашвили и о помиловании убийц сотрудника банка Сандро Гиргвлиани. С мая 2022 года политик находится в гражданской клинике „Вивамеди“ в Тбилиси.