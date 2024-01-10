Миграция в Германии в 2022 году достигла рекордных показателей

Согласно документу, число мигрантов за год выросло на 1,5 миллиона: 2,7 миллиона человек прибыли и 1,2 миллиона покинули Германию в течение года. По сравнению с 2021 годом (330 тыс. человек) число прибывших в страну мигрантов увеличилось в четыре раза.

В ведомстве такое развитие объясняют отложенным эффектом в результате пандемии коронавируса и "российской агрессией против Украины, в результате которой миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома".

Примерно 41 процент всех мигрантов прибыли в Германию из Украины: это около 1,1 миллиона беженцев от войны.