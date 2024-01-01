Миграционная политика ЕС. Что изменится в 2024 году

В Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF) исходили из того, что в 2023 году 350 тыс. из более одного миллиона соискателей убежища в ЕС подадут ходатайства о предоставлении статуса беженца в Германии. Кроме ищущих убежище, которые в основном прибыли из Сирии, Афганистана и Турции, в страну приехало более миллиона украинских беженцев, спасающихся от войны. Правящая коалиция отреагировала на ситуацию с мигрантами и беженцами принятием целого ряда законов.

Один из них — закон, облегчающий условия для мигрантов, которые живут в стране более пяти лет. Теперь у них появляется больше шансов на легальную работу в ФРГ и интеграцию. Другой принятый закон, напротив, регламентирует высылку нелегальных мигрантов на родину (Rückführungsverbesserungsgesetz) и позволяет ускорить процесс депортации в страны происхождения или в третьи страны тех, кому было отказано в предоставлении убежища в Германии. Согласно этому закону, в их жилье теперь может проводиться обыск, срок от уведомления о депортации до фактической депортации сокращается. А вот срок допустимого содержания под стражей человека, который должен быть депортирован, продлевается. Однако сейчас осуществить эти новшества на практике сложно. Из 50 тыс. лиц, которые должны быть депортированы из Германии, по данным министерства внутренних дел ФРГ, удалось выдворить в первой половине 2023 года лишь 7900 человек.