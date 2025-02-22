МИД РФ анонсировал новую встречу с дипломатами США

Высокопоставленные чиновники МИД России и Госдепартамента США проведут новую встречу в конце февраля - начале марта. Затем возможны переговоры на уровне заместителей министров, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА „Новости“ в субботу, 22 февраля.
Рябков: Новая встреча „в диапазоне ближайших двух недель“
„Принципиальная договоренность о проведении соответствующих комплексных консультаций для системной и детальной отработки всего блока так называемых раздражителей имеется. Необходимо получить информацию, кто будет выступать в качестве нашего собеседника с американской стороны на этом уровне“, - сказал Рябков.
„Американцам подтверждена наша готовность запустить эту работу как можно быстрее. Есть также понимание, что предварять раунд на уровне заместителей будет консультационный контакт директоров соответствующих департаментов. И их встреча может состояться в диапазоне ближайших двух недель“, - добавил он.
Рябков уточнил, что встреча состоится в третьей стране, конкретное место сейчас обсуждается. „Мы передали еще в Эр-Рияде элементы нашего подхода к этим вопросам. Американцы сейчас их рассматривают. Мы будем конкретизировать дальше, в том числе при необходимости, отдельные параметры наших предложений предоставлять им в письменном виде для удобства обработки“, - заявил он.
Ход переговоров России и США
Подтверждения слов Рябкова со стороны США пока нет. На переговорах российской и американской делегации в столице Саудовской Аравии 18 февраля обсуждалась возможная встреча президентов РФ и США. По их итогам стороны также договорились назначить переговорщиков для обсуждения завершения войны России в Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 февраля допустил, что уже в этом месяце может состояться встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Трамп ранее также не исключил возможной встречи с президентом РФ в феврале.
Однако госсекретарь Марко Рубио заявил, что саммита Трампа и Путина не будет до достижения конкретных результатов в переговорах о мире в Украине. Одновременно агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что представители РФ и США за последние месяцы неоднократно проводили тайные встречи в Швейцарии.