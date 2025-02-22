МИД РФ анонсировал новую встречу с дипломатами США

Рябков уточнил, что встреча состоится в третьей стране, конкретное место сейчас обсуждается. „Мы передали еще в Эр-Рияде элементы нашего подхода к этим вопросам. Американцы сейчас их рассматривают. Мы будем конкретизировать дальше, в том числе при необходимости, отдельные параметры наших предложений предоставлять им в письменном виде для удобства обработки“, - заявил он.