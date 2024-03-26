МИД Польши: В НАТО рассматривают возможность сбивать российских ракет у границ

По его словам, в Альянсе анализируют различные концепции, в том числе, чтобы такие ракеты были сбиты, когда они находятся очень близко к границе НАТО. Однако это должно произойти с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий, учитывая, что ракеты НАТО поражали бы российские ракеты за пределами территории НАТО.

Говоря о России, Шейна подчеркнул, что "мы имеем дело с террористическим, организованным, хорошо оснащенным оружием и современными технологиями государством". Он считает, что это был скорее умышленный акт, РФ не хотела ничего провоцировать, они знали, что если ракета двинется дальше вглубь Польши, то она будет сбита. Будет контратака. РФ планировала проверить прочность обороны и бдительность польских вооруженных сил.