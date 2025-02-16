МИД Польши: Страны Европы не будут создавать единую армию

Он также заявил, что президент РФ Владимир Путин не заинтересован в мирном соглашении, поскольку нуждается в войне для поддержания своей власти. „Россия не готовится к диалогу, почти каждый день направляет сотню или больше дронов Shahed, она проводит ракетные атаки, наносит больше ударов с воздуха. А еще планирует создать в этом году 15 новых дивизий. Путин может себе это позволить, потому что цены на энергетические ресурсы достаточно высоки“, - указал украинский лидер.